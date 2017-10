Solo, desesperado y en el paro: Jorge Javier Vázquez describe su momento más terrible

Jorge Javier Vázquez sigue sin querer posicionarse en el conflicto catalán, sin embargo, el presentador de 'Sálvame' ha declarado su amor por Barcelona y Madrid y ha aprovechado para confesar uno de los momentos más duros de su vida.

El presentador de 'Sálvame', como catalán, ha reivindicado su derecho a no declararse a favor o en contra de la independencia de Cataluña.

Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'.

Eso sí, el 17 de octubre de 2017, en su blog semanal para la revista Lecturas, Vázquez quiso explicar su relación con las dos ciudades de su vida, Madrid y Barcelona:

En primer lugar, Jorge Javier explipa su soledad en Barcelona cuando ansiaba ir a vivir a Madrid:

Pero se reconcilió con Barcelona cuando, tras presentar ‘Aquí hay tomate', se quedó sin trabajo:

Me recogió con muchísimo cariño tras la finalización de Aquí Hay Tomate. Aterricé en ella aniquilado, destrozado anímicamente. Con una perspectiva laboral más negra que el alma de Trump.

La Barcelona que me vio nacer también me reconstruyó y el Madrid que abandoné desesperado me volvió a acoger de nuevo con el corazón abierto de par en par. Hasta hoy, que me veo en ese punto absurdo en el que no te dejan ser de muchas partes. Menuda idiotez. Yo tengo el corazón suficientemente grande para amar a dos ciudades. El problema lo tienen otros