El otro lado de la TV: A Belén Roca le quitan la custodia de su hija por… ¡haber salido en 'MyHyV'!

A veces, salir en TV y ser famoso tiene un lado demasiado oscuro. Belén Roca, extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' lo está viviendo en sus propias carnes puesto que le han quitado la custodia de su hija por aparecer en el famoso programa de Telecinco.

En una entrevista para la revista Lecturas, Belén Roca ha confesado la terrible situación familiar que está viviendo:

Mi ex no soportaba verme en el programa y todo fue a peor. Quería volver conmigo, me lo rogaba, y no quise. Así que decidió demandarme. Me dijo: 'Te voy a hacer daño quitándote a la niña'. Me odiaba porque no me tenía.

Y es entonces cuando la también exconcursante de 'GHVIP' confiesa que:

"Me acaban de dar la resolución del recurso que interpuse y me deniegan la custodia. Me han arrebatado la infancia de mi hija. Voy a luchar. Estoy hablando con mi tercer abogado, pero tengo que esperar un tiempo para llegar hasta el Tribunal Supremo. La resolución no me ha gustado porque constan cosas que no he dicho.

Cuando surgió lo de 'GH VIP' mi hija lloraba y me decía que no quería que fuera a la tele y la abandonara. Alguien se lo habrá inculcado. Dejé a mi hija con mis padres, no tirada debajo de un puente.

No tengo ni un trabajo desafortunado, ni he pegado nunca a la niña, ni trasnocho... Llevo un año sin aparecer en la pequeña pantalla. La televisión me ha dado mucho, pero me he sentido culpable porque la justicia me ha hecho creer que por estar ahí he perdido a mi hija. Me he llegado a sentir mala madre por trabajar en la tele.