Susanna Griso hace historia en los Ondas 2017 mientras que Blanca Suárez nos deja atónitos

El miércoles 18 de octubre de 2017 se dieron a conocer los ganadores de los premios Ondas concedidos por el Grupo Prisa a través de la Cadena Ser. Hay sorpresas (buenas y malas).

El galardón más destacado este año ha sido, sin duda, el de Susanna Griso como mejor presentadora de TV por 'Espejo público', convirtiéndose así en la primera mujer en conseguir dos Ondas en esta categoría.

La presentadora de A3 ha confesado que, como catalana, con todo lo que está ocurriendo en su tierra

Esto llega en días muy complicados. Son muy difíciles en lo personal y lo profesional. Momentos de desgarro

La SER ha elegido a Xabier Fortes como mejor presentador. El periodista pertenece a la redacción de TVE en Galicia y es vicepresidente del Consejo de Informativos de la cadena pública

Fortes comparte el premio con Josep Cuní, presentador del canal catalán 8tv hasta el pasado mes de junio.

En cuanto a la ficción, 'Sé quién eres' (T5) ha sido elegida mejor serie del año (algo de lo que nos alegramos). Como mejor intérprete ficción masculino se ha premiado Javier Gutiérrez por su impecable trabajo en 'Estoy vivo' (La1 de TVE).

Lo que no entendemos (y esto es un apunte personal) es el premio a la mejor actriz para Blanca Suárez por 'Lo que escondían sus ojos' (T5). Vale, no es que hiciera una mala interpretación pero no era para un Ondas, ¿no?

'Las chicas del cable' ha sido premiada como mejor serie emitida en Internet. ¿Por qué? ¿Por su calidad o por ser la primera ficción española para Netflix?

TELEVISIÓN

Mejor programa de entretenimiento: 'Aquí la tierra'

Mejor programa de actualidad: 'Ochéntame otra vez. El sueño olímpic'

Mejor presentador: Josep Cuní y Xabier Fortes

Mejor presentadora: Susanna Griso

Mejor serie española: Sé quién eres

Mejor intérprete ficción masculino: Javier Gutiérrez

Mejor intérprete ficción femenino: Blanca Suárez ('Lo que escondían sus ojos')

Mejor interpretación de una serie emitida por emisoras o cadenas no nacionales: Josep María Pou

Serie emitida en Internet: 'Las chicas del cable'

RADIO

Mejor presentador: Àngels Barceló

Premio a la trayectoria: Isabel Gemio

Premio al mejor tratamiento informativo: Servicios informativos de las emisoras de radio en Cataluña por la cobertura de los atentados en agosto.

Premio al mejor presentador o programa musical: Virginia Díaz

Premio al mejor programa, radio o plataforma radiofónica deemisión online: Catástrofe ultravioleta de Javier Peláez, Javi Álvarez y Antonio Martínez Ron.

MÚSICA Y PUBLICIDAD

Los Ondas también han premiado a la agencia de publicidad Sra. Rushmore como mejor Campaña de Radio para Flex; a Alejandro Sanz como Mejor Artista del Año, y a Jarabe de Palo como Mejor Trayectoria musical. El festival Sónar ha recibido una distinción como mejor festival del año y también han obtenido menciones especiales la figura de Camarón de la Isla como leyenda de la música y el cantante Carlos Vives.