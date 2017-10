Nuevo linchamiento a Pablo Motos esta vez por resaltar la trama gay de 'Narcos'

Las redes sociales han vuelto a cargar contra Pablo Motos. El 18 de octubre de 2017, el actor Alberto Ammann visitó 'El Hormiguero' y el presentador insistió, quizá demasiado, en su papel de 'Narcos', Pacho Herrera, y su condición de homosexual.

Alberto Ammann acudió a 'El Hormiguero' para promocionar la 'Escuela para el Arte del Actor' que acaba de abrir en Madrid junto a la también actriz Clara Méndez-Latte.

Además, el hispano-argentino recordó sus últimos trabajos a nivel internacional, en especial el del narcotraficante Pacho Herrera en la serie de Netflix, 'Narcos'.

No vamos a negar que pudo resultar extraña la fijación de Pablo Motos por la condición de homosexual del personaje que interpreta Ammann en 'Narcos'. De hecho, el presentador se recreó demasiado en una escena en la que su invitado besaba a otro hombre. ¿Era necesario?

Es más, cuando volvieron a hablar de la escuela de interpretación, Motos bromeó con su invitado diciéndole:

¿Darás tú la clase de cómo besar a otro hombre?

En primer lugar, la sexualidad del personaje de Pacho Herrera en ‘Narcos' no le define, es un detalle más y no es muy comprensible que se destaque frente a otras características suyas o de la serie. Segundo, las bromas de este tipo no es que molesten, es que son anticuadas y gratuitas.

Por su puesto, en Twitter hubo quiénes se ofendieron muchísimo con la actitud del presentador de 'El Hormiguero' y provecharon para machacarle:

#AmmannEH vergüenza que de toda una serie solo se le pregunte al invitado por un beso entre hombres. — Maribel González (@Maribel_Jukebox) 18 de octubre de 2017

#AmmannEH No hay aspectos mas importantes en la serie que las inclinaciones sexuales de Ammann? El Motos sigue en su linea. — Joaquin Mencos (@JoaquinMencos) 18 de octubre de 2017

Mi duda ES ¿qué tiene que ver que sea feminista con que tuviera una "escena gay" en Narcos? PREGUNTO #AmmannEH — Greywaren 🎃 (@AndiWantU) 18 de octubre de 2017

Por supuesto Motos ya ha sacado la homosexualidad de Pacho en la serie, algo irrelevante en la serie. En menos de 5 min, bravo #AmmannEH — Calavera Fumandera☠️ (@CalaveraFu) 18 de octubre de 2017

Actor argentino conocido mundialmente abre una escuela de arte para actores en ESPAÑA y 0 preguntas sobre eso, vergüenza #AmmannEH — Patri (@PatriciaGal7) 18 de octubre de 2017

"Las clases de besitos entre hombres las darás tú" EN SERIO?????? En serio que puto asco de hombre #AmmannEH — Greywaren 🎃 (@AndiWantU) 18 de octubre de 2017

Hay que decir que Pablo Motos no escribe sus guiones aunque sí que les da el visto bueno, por lo que es responsable, en parte, de lo que pasa en su plató. Pero atacarle por cualquier cosa que haga o diga ya es cansino (y escribe alguien a quien nunca le ha gustado).

El problema de Pablo Motos no es si es machista, homófobo o lo que le quieran llamar. Simplemente es torpe. Ya está. Su pecado más aparente es el de no prepararse demasiado bien las preguntas o el de tener un humor (en mi modesta opinión) de brocha gorda (pero que a muchos les encanta).

También puede ser que en Twitter haya demasiada hipersensibilidad y que, de un tiempo a esta parte, exista una fijación contra Motos. Tal vez se tenga razón o no pero habría que juzgar al presentador de ‘El Hormiguero' por lo profesional, no por lo personal. Es malo entrevistando, egocéntrico e histriónico. Eso es lo que se puede ver en TV. Punto. Lo que él haga en su casa y como trate a los demás ni lo sé ni debería importarnos.

No escribo esto porque unos cuantos se hayan quejado en Twitter (culpa nuestra, de los medios, es darle el estatus de noticia a cualquier Trending Topic) sino porque el problema va más allá.

Las delirantes denuncias de machismo contra Pablo Motos y Risto Mejide

El sexismo, por ejemplo, no debería personificarse en una cabeza de turco sino en un modo de hacer televisión. El mismo que normaliza que pregunten a las mujeres en las alfombras rojas de qué van vestidas y a los hombres no, o el que destaca sobremanera que un actor heterosexual bese a otro en una película. ¿Creen que ha sido Motos el primero que lo ha hecho? No. Cada vez que se estrena un filme de temática gay volvemos a lo mismo y ahí nadie dice nada.

A veces, la falta de imaginación, la vaguería y la poca profesionalidad de, en este caso, los entrevistadores se puede interpretar como lo que no es. Tal vez, en muchos casos, sólo sea desidia.

Y por último, habrá muchas quejas en las redes sociales pero 'El Hormiguero' sigue siendo líder de audiencia (para empezar porque es un programa estupendo a pesar de Motos). Conclusión: Twitter no es tan importante.