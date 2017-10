La pataleta rabiosa de Jorge Javier Vázquez contra la Casa Real por marginarle

Jorge Javier Vázquez se ha vuelto a enfadar. El presentador de ‘Sálvame' está rabioso porque no le invitaron a la recepción con los Reyes el pasado 12 de octubre de 2017, día de la Hispanidad.

A la recepción con los Reyes Felipe VI y Letizia en el Palacio Real de Madrid tras el desfile militar del 12 de octubre de 2017 asistieron personalidades como Susanna Griso, María Teresa Campos y Edmundo Arrocet, Juan Ramón Lucas, Pedro Piqueras, Nieves Herrero o Carlos Herrera. Pero Jorge Javier Vázquez no estuvo invitado.

Ante este desprecio, el presentador de 'Sálvame' se quejó públicamente una semana después:

El día 12 de octubre no me invitaron a la fiesta del Palacio Real y más horas que se hace en este país de televisión, que este es su presentador favorito no soy por qué no voy.

Vázquez aprovechó para ser cruel e insinuar que muchos de los famosos invitados no merecían estar:

Y como si de una pataleta infantil se tratase, Vázquez zanjó diciendo:

Que no me inviten que ya no quiero ir, ya me he enfadado.