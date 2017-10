La impresionante Adara de 'GH17' se desnuda en Interviú y cuenta lo más grande

Ahora que el futuro de 'Gran Hermano' está en el aire debido a las pésimas audiencias de la última edición, las exconcursantes aprovechan para seguir rentabilizando su paso por la casa de Guadalix, lo que en su caso se traduce en salir desnudas en la portada de Interviú. La última en hacerlo ha sido Adara, la que fue tachada de villana en 'GH17'.

Adara Molinero se comportó como una auténtica desquiciada durante su paso por el famoso reality de Telecinco. Tanto es así, que enseguida fue tachada como la ‘mala de su edición' por los espectadores.

Y todo fue por su relación con Pol, del que se enamoró dentro del concurso pero con el que, tras salir, ha roto tras 11 meses de 'amor'.

Ahora, tal vez para vengarse, Adara se ha desnudado en ‘Interviú' y ha aprovechado para hablar de Pol y de su experiencia en 'GH'.

Sobre su ex, la que fue modelo y azafata, asegura en 'Interviú':

Lo dejé todo por él, lo di todo por nosotros y de repente un día, sin esperarlo, me dice que necesita tiempo, que se va a casa de sus padres. Y no hemos vuelto a vernos

No quiero decir nada que dé pie a que empiece una guerra, ni hacerle daño, pero le queda mucho por vivir. Tiene 23 años pero no tiene el mundo que yo tengo con 24. Con 19 años me fui tres meses sola a China a trabajar como modelo y de ahí a Indonesia otros cuatro, he sido azafata... todo esto te hace madurar. He aprendido que aunque lo pongas todo de ti, las cosas no siempre salen bien.

Teníamos discusiones como una pareja normal. Pol no tiene carácter y yo soy un volcán. Él es más tranquilo, a mí me gusta salir más, arrastrábamos heridas de GH... Me fui a vivir a su casa y estaba sola, ni familia, ni amigos... Dependía más de él pero nunca quise ser una carga, solo quería estar con él. Nunca le he prohibido salir con sus amigos, tener contacto con amigas, ha salido de noche sin mí, en los bolos las chicas les daban besos en la cara. Soy celosa pero entiendo quién es y lo que hace (silencio y llora) ¡Es que no fui yo!

Ha sido el único hombre del que me he enamorado, no soportaría verle. Nadie sabe cómo lo he pasado, levantarme cada mañana era horrible, he perdido cinco kilos y he necesitado ayuda psicológica (vuelve el llanto).