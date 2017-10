La injusta e inadmisible ‘salida del armario’ involuntaria de Jordi González

¿Los famosos deberían confesar su condición sexual? No si no quieren. Esto, que parece muy fácil de entender, parece que hay muchos que no lo comprenden. Y si no que se lo digan a 'vidente' Octavio Aceves quien, el 22 de octubre de 2017 sacó (a patadas) del armario a Jordi González en 'Viva la vida' (T5).

Estos son los hechos: El ya mencionado 22 de octubre de 2017, el vidente Octavio Aceves apareció en el espacio de T5 y entre otras cosas, habló de unas declaraciones, de hacía meses, vertidas por Jordi González en el ya desparecido programa 'Mad in Spain'.

Aquella polémica surgió cuando el presentador, González, en mitad de un debate sobre la credibilidad de los videntes, destacó lo mal profesional que es Octavio Aceves:

Él me dijo con 23 años que yo me iba a morir a los 30. Luego la gente no quería viajar conmigo en los aviones.

Le mostraron a Aceves esas declaraciones y el vidente soltó:

Si lo dijo en broma, me ha jorobado mucho porque yo a Jordi le tenía mucho cariño. Los diez años que yo viví en Barcelona, él y su novio, Sergi Mateu...

No sabemos si lo dijo con intención alguna o simplemente se le escapó pero Aceves había sacado del armario a Jordi González en directo.

Toñi Moreno se enfadó con su invitado y le mandó callar, argumentando que no podía hablar de la vida privada de una persona (Jordi González) que nunca ha comercializado con su intimidad. Tenía razón.

Otro debate es si los homosexuales famosos deberían salir del armario para ayudar a los demás. Se me vienen a la cabeza unas declaraciones del cantante Miguel Poveda para Vaniti Fair, fechadas en marzo de 2016, en las que dejaba muy claro que:

"Es una labor social que quienes somos conocidos salgamos del armario"

Puede que tenga razón, que cuantas más referencias haya, mayor visibilidad habrá y menos homofobia.Aún así, esta 'labor' no es vinculante ni obligatoria.

Si alguien, como en el caso de Jordi González, quiere no confesar sus preferencias o no airear su vida privada debe ser respetado y protegido. Da igual que sea un secreto a voces o no. Si no da su consentimiento, no debería hablarse de su condición sexual.

Pero, por otro lado, si aplicamos esta norma, cualquier intromisión en la vida privada de alguien debería ser censurada. ¿O no? ¿Por qué es noticia que un famoso (hombre) mantiene un romance con otra mujer pero no se puede decir que sale con alguien de su mismo género (en el caso de que no haya salido del armario)?