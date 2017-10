José Coronado confiesa su peor pesadilla: dos hermanos intentaron abusar sexualmente de él

José Coronado ha confesado uno de los capítulos más oscuros y terroríficos de su vida, aquel en el que le tendieron una trampa, le drogaron e intentaron abusar sexualmente de él. ¿Cómo pudo escapar?

Tras hacerse públicas las denuncias por acoso sexual contra contra el productor de cine Harvey Weinstein, se ha iniciado en redes sociales un movimiento bajo el hashtag '#MeToo' puesto en marcha por la actriz Alyssa Milano ('Embrujadas') para que actores y actrices de todo el mundo denuncien públicamente cualquier tipo de abuso.

El movimiento también ha llegado a España y 'La Otra Crónica' de El Mundo se puso en contacto con el famoso actor José Coronado, quien narró uno de los episodios más oscuros de su vida.

En una escalofriante entrevista de la que se hizo eco 'Sálvame' (Telecinco) el 23 de octubre de 2017, el protagonista de 'El Príncipe' relató que:

Una vez sí que sentí ese acoso en Italia. Estaba haciendo una campaña para Armani y algo hicieron en una fiesta en el lago Como. A los dueños de la casa, que eran dos hermanos, parece que les gusté. Me metieron algo en la copa. Perdí absolutamente la noción del tiempo. De pronto me encontré con que esa fiesta de 200 personas se había evaporado y sólo estaba yo con los dos hermanos.

Pero, ¿cómo pudo escapar Coronado de esta situación?

Controlando sus neuronas y poniendo atención a lo que estaba ocurriendo. Ya te digo que estaba perjudicado por lo que me metieron en la bebida. Luego me puse nervioso y dije: Por favor, por favor, que no... No fue a más. Me fui a mi casa y no pasó a nada