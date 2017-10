Sexo, pedos y tormentos: Pablo Alborán se abre en canal para Bertín Osborne

Dos años después de retirarse, Pablo Alborán ha vuelto con un disco nuevo bajo el brazo y de la mano de Bertín Osborne, otra vez. El músico fue el invitado estrella de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco y confesó lo inconfesable.

Es la segunda vez que Pablo Alborán es entrevistado por Bertín Osborne. De hecho, el cantante fue el primer invitado de 'En la tuya o en la mía', cuando el programa estaba en TVE. Dos años y medio después, después de que el artista decidiera parar y tomarse un tiempo de reflexión y que Osborne se mudara a Telecinco, ambos se han reencontrado.

Durante una semana, en Telecinco se nos vendió que Alborán iba a confesarle a Bertín lo que nunca le había dicho a nadie. En redes sociales se especuló sobre la condición sexual del cantante, pero no ha sido así.

De hecho, en su nueva charla con Bertín, Alborán ha dejado caer que a él lo que le gustan son las mujeres.

¿Se ha enamorado el cantante en estos dos años de retiro? Según él:

El amor no lo he encontrado, pero me lo ha pasado muy bien durante estos dos años. Cuando eres conocido no sabes si te sonríen o te dicen '¡Buenos días!' porque eres conocido, y eso me da miedo. En una cena de amigos estuve hablando con una chica muy simpática que habló conmigo toda la noche, y cuando me pidió una foto, se piró. Sí que tengo algo por ahí, pero nada fijo. Tengo que decir que sí que he probado cosas que no recordaba en mucho tiempo.

Y sobre los motivos de su retiro, Alborán relató que:

En estos dos años he vuelto con mi familia, mis amigos de siempre... Me he vuelto a encontrar

Antes intentaba controlarlo todo. Llegó un punto en que dejé de disfrutar. Un dia me bajé del escenario y dije: 'Llévame a casa. ¡Ya! Yo no soy ningún niño bueno. Tengo 28 años y he hecho las mismas tonterías que todos. Lo que me molesta es no hacer algo por miedo a evolucionar de alguna forma. Lo primero que hice cuando paré fue limpiar mi nevera por dentro. Puede parecer una tontería, pero era la primera vez que lo hacía.

En estos dos años, Alborán se ha centrado en su familia, en especial en sus hermanos y sus sobrinas y ens us amigos.

En este tiempo me ha dado para hacer muchas cosas, como ir a la playa sin que nadie se diera cuenta, o salir a tomar algo con mi familia.

Luego apareció por la casa sevillana de Bertín, la actriz María Estévez (hija de Pepa Flores, 'Marisol') íntima amiga de Alborán. Los cuatro, con Fabiola, la mujer de Osborne, jugaron al clásico 'Yo nunca' en el que cada uno confesó algunas cosas interesantes como el "tirarse pedos" en un momento incómodo o mantener relaciones sexuales en lugares públicos.