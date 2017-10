Venganza: Ágatha Ruiz de la Prada despotrica contra Pedrojota y su nueva mujer

Ágatha Ruiz de la Prada apareció en 'El Hormiguero' de Antena3 el 25 de octubre de 2017 convirtiéndose en la primera diseñadora que pisaba el programa presentado por Pablo Motos.

La exmujer de Pedrojota Ramírez habló sin pelos en la lengua de su divorcio y le mandó varios dardos envenenados.

Muy delgada (dijo no beber ni agua para "no engordar") pero muy extrovertida y "feliz", así vimos a Ágatha Ruiz de la Prada en el plató de 'El Hormiguero'. Y fue ella misma la que explicó su presencia en el espacio de Antena3:

Yo antes no hubiese venido a este programa. Porque estaba tonta y ahora estoy feliz, hago cosas que antes no hacía, estoy mucho más contenta y natural.

La diseñadora habló de su trabajo, de un premio que le acaban de dar y de una web que ha creado nueva pero lo interesante llegó cuando habló de su separación repentina de Pedrojota Ramírez, quien se ha vuelto a casar.

Ruiz de la Prada habló sin cortarse, empezando por narrar cómo su ex le dijo que quería divorciarse tras 30 años viviendo juntos:

Me lo dijo trayéndome el desayuno a la cama. Este domingo va a hacer un año y lo voy a celebrar. No te voy a decir cómo pero va a ser la bomba.

Fue un shock casarme para divorciarme al poco tiempo. Me gustaría preguntarle a él pero como no me habla...

Me quedé flipada, no dije nada. Yo estoy convencida que ella le dijo que nos teníamos que separar.

Te entra una adrenalina brutal. Te quedas sin punto de referencia y te da mucha angustia.

Me vi Dowtown Abbey y me tomaba todas las noches un orfidal.

Por eso estoy en periodo de reflexión. Quiero más. Me divierte todo, me da igual joven o lo que sea.