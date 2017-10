Los pelos de punta: El presidente de RTVE se chotea de los televidentes defendiendo la paupérrima cobertura sobre Cataluña

La 'chapucera' cobertura informativa que ha hecho TVE sobre toda la crisis catalana, en especial durante la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 es incuestionable para todos menos para el presidente del ente público. José Antonio Sánchez compareció el 26 de octubre de 2017 en el Congreso de los Diputados defendiéndose de las críticas de manera cuestionable.

Durante la consulta anticonstitucional del 1-O, RTVE relegó casi toda la información sobre lo que estaba ocurriendo en Cataluña a su minoritario canal 24H. En su cadena principal, La1 de TVE, apenas hubo una cobertura decente, algo incomprensible teniendo en cuenta que se trata de la cadena pública nacional.

Fueron los propios trabajadores de RTVE los que se quejaron de las decisiones que había tomado José Antonio Álvarez Gundín, director de los servicios informativos de TVE.

El jueves 26 de octubre de 2017, durante su comparecencia en la Comisión Mixta celebrada en el Congreso de los Diputados, José Antonio Sánchez, el máximo responsable de RTVE se defendió de las críticas.

Para empezar, el presidente del ente público dijo no haber leído el extenso informe del Consejo de Informativos de TVE en el que los trabajadores de la cadena señalaban 23 ejemplos de manipulación con la información ofrecida sobre Cataluña.

Según Sánchez:

No he tenido tiempo de leer ese informe porque tengo mucho trabajo.

Además, el presidente defendió que la cobertura informativa de ese día fue "extensa, variada, rigurosa, seria y plural" defendiendo que defendido que La 1 ofreció una "amplísima" información con cuatro horas entre el programa especial que se emitió y los avances que se hicieron por la mañana y por la tarde, además de que el canal 24 horas cubrió la jornada desde las ocho de la mañana hasta la medianoche

No lo tuvimos que hacer muy mal porque nuestro telediario fue líder de audiencia ese día.

También quiso felicitar a los trabajadores de TVE en Cataluña por la "extraordinaria" y "titánica" labor que a su juicio han hecho y están realizado allí.

Sánchez le quiso recordar al diputado de Esquerra Republicana, Joan Capdevila, que el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) ha denunciado el "mercadeo en el reparto de cargos públicos" que dicen que ha habido en la televisión pública autonómica, empezando por "nombramiento de su director, que le recuerdo que ha sido reprobado" por el Parlamento autonómico.

En cambio, yo todavía no he sido reprobado, aunque no quiero dar pistas.