La falta de vergüenza y la cobardía absoluta de Ada Colau ante una implacable Ana Pastor

El 29 de octubre de 2017, durante el especial de 'El Objetivo' sobre Cataluña, la alcaldesa de Barcelona volvió a tirar de ambigüedad y palabrería política. Ada Colau no supo aguantar las embestidas de Ana Pastor.

Después de la declaración unilateral de independencia catalana del viernes 27 de octubre de 2017 y l aplicación (legal) del artículo 155, los medios no han hablado de otra cosa y, obviamente, 'El Objetivo' de laSexta giró, exclusivamente, en torno a Cataluña-

Ese día, como invitada especial acudió al programa Ada Colau, alcaldesa de Barcelona quien, horas antes no había asistido a la manifestación celebrada en Barcelona a favor de la unidad de España, provocando multitud de críticas en redes sociales, a lo que ella contestó. Yo no he ido a la manifestación hoy porque lo principal que hacía era reivindicar la aplicación del artículo 155 que para mí era una involución terrible.

Para mí no hay nada que celebrar con la intervención de las instituciones catalanas, que es la liquidación del autogobierno de Cataluña.

Durante más de la mitad de la entrevista, Ana Pastor le reipió na misma pregunta a la alcaldesa:

¿Es Cataluña ahora mismo una República?

Ada Colau, la misma que se vendió como alguien alegada de la palabrería política, rehusó contestar y utilizó la misma idiosincrasia que tanto ha publicado, dándole la razón a todos los que la tachan de ambigua:

El viernes se consumó un gran fracaso de la estrategia del PP con Cataluña después de años de ningunear, de humillar y de no dar ninguna alternativa, pero también es un fracaso de la hoja de ruta de Junts pel Sí. Es un fracaso general y todos tenemos que aprender de los errores

Yo creo que una República es una cosa muy seria y ahora estoy muy perpleja, pero me gustaría que quienes han protagonizado los hechos del viernes dieran la cara, me cuesta pronunciarme porque estoy muy perpleja

Rufián machaca a Ada Colau tener miedo y no jugarse su futuro político por el procès

Ana Pastor le preguntó hasta cinco veces lo mismo pero no había manera. La presentadora lo intentó de otra manera:

¿Puigdemont es presidente de la República, de la Generalitat o qué es?

A pesar de que la pregunta no era difícil (Puigdemont NO es el presidente tras la aplicación del 155) Colau volvió a acobardarse y a no hablar claro:

Yo sé que ha habido una orden de cese que no se ha desacatado de momento, son los únicos datos que conozco

Pastor, harta, insistió:

¿Quién es el presidente ahora mismo? Colau: No le sé responder, pero yo la responsabilidad de president, como ciudadana, a Puigdemont se la sigo exigiendo

De esta entrevista nos quedamos con dos cosas. Colau está aterrorizada por dar su opinión y es exactamente lo mismo que ha criticado siempre: una política poco clara y cobarde.

Y segundo, Pastor no es invasiva en sus entrevistas (algo de la que la acusan siempre), simplemente quiere respuestas.