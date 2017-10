Nuevos casos de abusos sexuales: la presentadora María Abradelo denuncia su calvario

El caso Harvey Weinstein ha roto el muro de silencio que han sufrido muchas mujeres del mundo del espectáculo con respecto a los abusos sexuales. La ola ha llegado hasta España, donde gran cantidad de actrices han denunciado acoso aunque seguimos sin dar nombres. La última ha sido María Abradelo, quién narró su experiencia el 29 de octubre 2017 en 'Viva la vida' de Telecinco.

Treinta años de abusos continuados por parte del productor Harvey Weinstein, uno de los magnates más poderosos de Hollywood, fueron destapados después de que 8 mujeres lo hicieran público en el New York Times. A partir de ahí, decenas de actrices se unieron a la denuncia admitiendo haber sido agredidas sexualmente por Weinstein. La lista es amplia- Angelina Jolie, Ashley Judd, Asia Argento...- y cada día crece más.

El incómodo audio que compromete a Harvey Weinstein

Este escándalo ha provocado que muchas mujeres hayan vencido el miedo a la hora de denunciar y en España ya son varias las actrices que han alzado la voz contra los abusos sexuales y han confesado haberlo padecido en sus propias carnes: Leticia Dolera, Bárbara Rey, Aitana Sánchez Gijón, Carla Hidalg...

Eso sí, seguimos a medias puesto que ninguna señala al culpable, sólo los hechos (comprensible puesto que pude ser difícil de demostrar).

La última en hacer público un ataque sexual fue la actriz y presentadora María Abradelo quien, el domingo 29 de octubre de 2017, contó su historia en ‘Viva la Vida' de T5

Algún programa de televisión que otro he perdido y alguna bofetada he tenido que dar.

Me ofrecieron una película y me citaron en el despacho de un manager muy conocido. Esa persona apagó las luces y yo me levanté para irme. Me puso las manos encima, en las costillas, y yo le di una bofetada y me fu