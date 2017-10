Carlota Corredera ha ganado: ¡Paz Padilla pide que la echen de 'Sálvame'!

En 'Sálvame' siguen explotando el drama de los despidos. Se supone que Terelu Campos y Lydia Lozano están en la cuerda floja pero, aunque sea cierto, no deja de ser un situación clara de acoso laboral. Aún con todo, el programa hace lo que sea por la audiencia, y por eso, el 30 de octubre de 2017 la situación se agravó hasta tal punto de que la presentadora, Paz Padilla, quiso dimitir. Desde fuera parece todo un numerito.

Cada día tengo más clara una cosa: Terelu Campos y Lydia Lozano son víctimas de la situación catalana. Sin más. Desde que comenzó toda la crisis del independentismo, cualquier cosa que no hable sobre eso (es decir, todo lo que no sea laSexta) se ha visto resentida en audiencia. 'Sálvame' necesitaba un revulsivo y lo encontró en una noticia que publicó el portal Bluper el 25 de octubre de 2017 en la que se informaba de que, efectivamente, Terelu y Lydia podrían ser despedida del programa estrella de T5.

La dirección del show no negó la noticia y no sólo eso, la ha explotado hasta límites éticos. Hacer espectáculo de un despido no es sólo denigrante para los afectados, también para la sociedad. Da igual si es todo una charada para ganar adeptos. Jgar con algo así es vergonzoso, cruel e inaudito.

El caso es que los de 'Sálvame' no tienen límite y el 30 de octubre de 2017, el programa 'obligó' a los compañeros de Terelu y Lydia a posicionarse por alguna de ellas para 'ayudar' a los directivos a decidirse a quién echar.

Belén Esteban , Mila Ximénez y rafa Mora apoyaron a Terelu mientras que Kiko Hernández y Anabel Patoja se posicionaron a favor de Lydia.

Mientras, la presentadora, Paz Padilla, dijo sentirse incapaz de tomar partido y amenazó a sus jefes:

Si Terelu o Lydia se van, yo, Paz Padilla, dejo 'Sálvame'.

Puro populismo barato. Soy incapaz de creerme nada de esto. Incapaz. Y si es cierto que quieren echar a alguien, hacerlo de esta manera es digno para una investigación por parte de las instituciones oportunas. ¿Dónde está el defensor del espectador cuando se le necesita?

A ‘Sálvame' le perdonamos muchas cosas porque es un programa vivo, único y revolucionario, pero esto que están haciendo no debería convertirse en papel mojado. ¿Estamos tan insensibilizados que no podemos percibir este escándalo o es que con el problema catalán ya tenemos suficiente?

Más preguntas: Si nos ponemos en el lugar de Lydia o de Terelu, ¿quién es capaz de aguantar algo así? ¿Por qué no se van? Repetimos: No nos creemos nada.

Y por otro lado, mientras Paz Padilla decía que se quería ir de 'Sálvame', un servidor sólo podía pensar en su gran 'rival', carlota corredera, ansiosa por saber si va a tener más días al frente del programa.

Paz Padilla, no te enteras de que te están haciendo la cama en 'Sálvame'