Escándalo en 'OT 2017': Bustamante mete en un lío de faldas a Roberto Leal y Mónica Naranjo sale 'mal parada'

'OT 2017' emitió segunda gala el 30 de octubre de 2017 y lo hizo con un mediocre 15,9% de share (cuatro puntos menos que en su estreno) y con un buen puñado de polémicas, entre ellas un enfrentamiento los miembros del jurado y los profesores de la academia y un ‘pique' muy extraño entre el presentador, Roberto Leal , y David Bustamante.

EL 'PIQUE' ENTRE ROBERTO LEAL Y BUSTAMANTE

A la segunda gala de 'OT 2017'(que aunque fue mejor que la primera reveló que aún le quedan aspectos técnicos que pulir) acudieron como invitados David Bustamante-como cuarto miembro del jurado por sólo un día- y la cantante Becky G para actuar.

La presencia de Becky G fue polémica por dos cosas: Primero porque se vio obligada (como ella misma confesó después en las redes) a cambiar parte de la letra d su canción, Mayor', por culpa de su contenido sexual, y por otro lado, la joven fue el epicentro de un enfrentamiento entre Roberto Leal y David Bustamante.

Cuando Becky G. llegó al plató y fue entrevistada por el presentador, éste le dijo, refiriéndose a Bustamante, que:

Tras la actuación, Bustamante se vengó y le dijo a Leal:

"No pongas en mi boca palabras tuyas. Tú has estado metiendo fichas desde que llegó

El presentador, con pareja e hija, contestó visiblemente mosqueado que:

No me metas en un lío. No hay necesidad de eso.