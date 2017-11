María Teresa Campos se olvida de cuando llamó "gilipollas" a Vasile y se responsabiliza del fracaso de '¡QTTF!': "Fui cobarde"

¿Qué más nos tenían que contar María Teresa Campos y sus hijas que no supiéramos ya? La veterana periodista fue la estrella del 'Mi casa es la tuya' (Telecinco) del 1 de noviembre de 2017. La veterana periodista le concedió a Bertín su entrevista más profesional pero se 'olvidó' de cosas por el camino.

LA ENTREVISTA QUE NO FUE

Hay una cosa que Telecinco hace muy bien: Los ganchos. Llevan una semana vendiéndonos la entrevista a María Teresa Campos en 'Mi casa es la tuya' como algo que al final no fue. Lo mismo ocurrió en el anterior programa con Pablo Alborán;, se nos atrajo con la idea de que el cantante iba a confesar sus preferencias sexuales y no fue así, para nada.

Pues bien, la entrevista con la Campos fue, finalmente, un muestrario de las más conocidas tácticas de la presentadora, a saber: mucha ambigüedad, tirar la piedra y esconder la mano (es lo que hacen siempre ella y sus hijas) y una buena ración de ego disfrazado de modestia.

Por otro lado teníamos a Osborne jugando a ser el bueno de la película y al que no sabe nada de nada de sus invitados y no pregunta lo que tiene que preguntar. Nada nuevo bajo el sol.

LA MANSIÓN EXCESIVA DE MARÍA TERESA CAMPOS

María Teresa recibió a Bertín en su grandiosa mansión (la misma que no consigue vender desde hace años), le enseñó sus salones, sus piscinas, pasillos, cocina, jacuzzi, vestidor y, por supuesto, su enorme cantidad de premios... Mientras, las hijas, Terelu y Carmen, se peleaban en la cocina.

MARÍA TERESA NO HABLA DE SU MARIDO

La matriarca de las Campos comenzó hablando de su infancia y sus comienzos en los medios, y cuando le tocó el turno de hablar del padre de sus hijas, su difunto marido, se negó:

¿Ahora no quiere hablar de su marido? Pero si escribió una biografía en la que detallaba el suicidio del padre de sus hijas además de haber sacado el tema en su reality 'Las Campos'.

EL MAYOR ERROR EN LA VIDA DE MARÍA TERESA CAMPOS

María Teresa también habló de Jesús Hermida que fue quien la descubrió y de sus años de triunfo como reina de las mañanas en Telecinco.

Pero su época 'oscura' llegó cuando decidió irse de Mediaset para fichar por Antena 3. Como siempre, Campos cargó contra la cadena principal de Atresmedia y dijo:

No me quería ir de Telecinco, pero en ese momento tomé una de las peores decisiones de mi vida. Al ver algo que se publicó, me sentí no querida, y me marché, pero lo tenía todo en Telecinco.