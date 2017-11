De insultar a los ancianos a preguntar si "la tiene grande" un concursante de 'GH': Jorge Javier está acabado

Dicen que en las crisis es cuando la gente demuestra quién es realmente. Jorge Javier Vázquez no lleva una buena racha laboral y se ha convertido en alguien agresivo, desesperado y soez. Así no se gana audiencia, se pierde. ¿Qué le ha pasado? No le reconocemos.

VÁZQUEZ CONTRA LOS ANCIANOS QUE LE ATACAN



El presentador de 'Sálvame' y 'GH Revolution', tocó fondo mediáticamente hablando, el miércoles 1 de noviembre de 2017, cuando atacó a sus críticos más feroces:

Me llegan mensajes a Instagram, los leo y me gusta. Hay mensajes maravillosos, de gente cariñosísima, pero estoy alarmado y asustado por la cantidad de gente anciana, señoras muy viejas y señores muy viejos que me escriben insultándome. Y yo pienso y estos señores que están a punto de palmarla, de encontrarse con Dios y con San Pedro, ¿no podrían dedicarse a sembrar el amor y el bien antes de que los lleven al campo santo? Algunos llevan el signo de la muerte en la cara. Pero estas señoras que tienen la capacidad para meterse en Instagram, en vez de perder el tiempo insultando antes de palmarla, ¿no podrían bajarse un programa de gramática y ortografía y aprender a escribir?

¿Perdón? ¿Pero se ha vuelto loco? A ver, entendemos que hay energúmenos (da igual la edad) en Twitter que dicen de todo creyendo que lo hacen de manera anónima. El ciberacoso a los famosos (y no famosos) es preocupante. Pero si hay trolls que te amargan la vida, se denuncia. Punto.

Quiero creer que el discurso de Vázquez es producto del hartazgo y del cabreo pero es incuestionable que ha metido la pata. Ha sido un gesto suicida, kamikaze. ¿Por qué? Por meterse con la tercera edad y en esos términos, hablando de cuándo van a morir. Es desagradable y de mal gusto. Da miedo.

¿QUÉ LE ESTÁ PASANDO?

Jorge Javier Vázquez es el mejor presentador de este país por su humor, por su rapidez mental y su inteligencia. Siempre ha tenido ansia de sangre moral, pero la manejaba con maestría, provocando fuegos que luego él mismo apagaba.

Cuando le hemos visto agresivo ha sido siempre cargando contra algún colaborador o contra un famoso. Alguien a quien el público puede ver 'a su altura'. Pero meterse de esa manera con los ancianos, hunde sin remedio su imagen pública.

Primero, son las personas mayores las que le dan de comer. Segundo, si quiere cargar contra sus haters que lo haga pero en otros términos y sin especificar tanto. Si no, se pone a la altura de los que le insultan. Además, ataques así perjudican todo lo que toca. Ahora mismo no podemos deneferle ni a él ni a su modelo de televisión.

Pero claro, estamos hablando de que Vázquez dijo lo que dijo en un programa que lleva una semana jugando a despedir a sus colaboradores, todo un ejemplo de acoso laboral en una cadena que hace campañas contra el bullying.

También hay que tener en cuenta, y no es por excusar al presentador, que Vázquez no está pasando su mejor época laboral. 'GH Revolution' es un fracaso de esos que hacen historia y llevamos meses escuchando rumores de que la relación con sus jefes y compañeros de 'Sálvame' es mala.

'Sábado Deluxe': Jorge Javier Vázquez confiesa que en GH 17, lo llamaron 'maricón enano'

VÁZQUEZ Y SU OBSESIÓN POR EL PENE DE RUBÉN

Y por si todo esto fuese poco, el 2 de noviembre de 2017, durante la gala de 'Gran Hermano Revolution', Vázquez se desató.

Primero, lejos de disculparse por su discurso contra la tercera edad, hizo bromas sobre el asunto. Esa autosuficiencia no es buena. Igual que en Twitter la gente no se da cuenta de que lo que escribe es público, él no es consciente de que es famoso.

Segundo, dejando el buen gusto a un lado, Vázquez se pasó media gala preguntando a familiares y ex concursantes por el tamaño del pene de Rubén (uno de los participantes).

Tu hijo la tiene que tener grande, ¿no?

Pero, ¿es normal preguntarle eso a una madre en directo? Esto lo dice Pablo Motos sobre una mujer y se tiene que ir del país. ¿Cómo no le dan un toque en Telecinco? ¿Tan angustiados están en la cadena porque muchos espectadores se han ido a Atresmedia para informarse del conflicto catalán? Tranquilos, ese lío, el del procés, también pasará. No hace falta llegar tan lejos para retener a la gente.

¿Qué te está pasando Jorge Javier? Y no te tomes esta crítica como un ataque. Todo lo contrario. Es mera preocupación. ¿Qué te está pasando? Asustas.