Arturo Fernández destapa la terrible hipocresía de la industria del cine español: "Si no fuera de derechas, me hubieran dado un Goya"

Con 88 años, está de vuelta de todo y no se corta para nada. Arturo Fernández no se calla y en su última entrevista, el actor ha hablado claro sobre su profesión, Cataluña y cómo su ideología le ha perjudicado en la industria. ¿Tiene razón?

Podrá ser muy polémico pero Arturo Fernández sigue triunfando como pocos cada vez que estrena una obra. Ahora llena todas las funciones de 'Alta seducción' de la que es también director y productor.

A sus 88 años, Fernández tiene muy claro cómo funciona la industria del espectáculo y nunca ha ocultado quién es y a quién vota. En una entrevista para Vanitatis, no sólo ha vuelto a definirse políticamente sino que ha destapado lo que podría ser una auténtica doble moral dentro de la industria:

Vivo en una democracia (aunque algunos catalanes se la quieran cargar) y tengo todo el derecho a decir qué tipo de gobierno me gusta. Soy de derechas y voto a la derecha. Y quiero aclarar que si hubiera sido de izquierdas ahora sería un actor renombrado, con miles de premios y con entrevistas en televisión y periódicos todos los días. A mí no me han dado ni un Goya, ni un Max.