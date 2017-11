Brutal ataque de Hermann Tertsch a Belén Rueda: "¡Que dé nombres o se calle!"

Desde hace semanas han sido muchos los famosos que han denunciado públicamente acoso sexual pero muy pocos han dado nombres. El periodista Hermann Tertsch ha criticado esta situación y ha cargado, concretamente, contra la actriz Belén Rueda.

Desde que saltase el escándalo de Harvey Weinstein -productor de Hollywood acusado de haber abusado a decenas de mujeres durante más de 30 años- hay una auténtica 'fiebre' mediática alrededor del acoso sexual en la industria del entretenimiento.

Muchos hombres y mujeres famosos han decidido romper su silencio y recordar los momentos más violentos que han vivido durante su carrera. No hay día que, en una gran cantidad de programas de televisión, no aparezca un famoso denunciando algún tipo de acoso.

El 2 de noviembre de 2017 la actriz Belén Rueda, en una entrevista para ICON, confesó un tenso momento que vivió en los años 90, cuando presentaba, junto a Emilio Aragón, 'VIP noche' en Telecinco:

Sucedió cuando empecé en la televisión, pero no fue algo prolongado. Podría resumirlo en la frase que me dijo un directivo de Telecinco: 'No eres el prototipo de mujer de esta cadena porque necesitamos chicas que pongan cachondos a los camioneros'.

Es cierto que yo no era voluminosa, pero permanecí en ese programa porque tenía una química especial con Emilio Aragón.