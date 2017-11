Paz Padilla huye tras ser despellejada por Mila Ximénez: "¡Me caes mal y reconoce que odias a Terelu!"

Como la trama de los 'despidos' ya se ha terminado, 'Sálvame' necesitaba otro drama para captar a la audiencia y el 6 de noviembre de 2017 lo encontró en forma de megabronca entre dos pesos pesados del programa: Mila Ximénez y la presentadora, Paz Padilla. El resultado fue sobrecogedor.

Todo comenzó cuando se rememoró el polideluxe al que se había sometido Carmen Borrego el 4 de noviembre de 2017 en 'Sábado Deluxe'. Los colaboradores de 'Sálvame' volvieron a sacar el tema de siempre: el peso laboral que ha tenido María Teresa Campos en la vida profesional de sus hijas, Carmen y Terelu.

Kiko Hernández dijo que María Teresa había favorecido la carrera de su hija Terelu y ésta, que esa tarde no trabajaba en 'Sálvame', llamó por teléfono para cantarle las cuarenta a su compañero.

Bronca en 'Sálvame': Mila Ximénez llama 'cínica' a Terelu

Kiko Hernández se disculpó diciendo que eso es algo que se dice "por los pasillos" y Terelu cabreada, afirmó haberse tenido que enfrentar en su vida profesional "a tantas sandeces e 'hijaputeces', que ésta es era una más.

Pero Terelu también estaba cabrada con Paz Padilla porque la presentadora había arrancado el programa preguntando si María Teresa Campos "ponía" a su hija como cláusula para firmar los contratos- lo sentimos por Terleu pero eso es algo que se ha rumoreado desde hace décadas-.

Padilla se justificó diciendo:

Y entonces, sin venir a cuento, Mila Ximénez se metió en la conversación para defender a Terelu- la misma a la que, hace pocos meses, ni le dirigía la palabra-.

Así, Mila le dijo a Paz:

El tema no es la pregunta sino el tono. Y lo que está muy claro que en este plató podemos disimular lo que nos da la gana. Reconoce que no te cae bien Terelu.

Paz explotó:

Tengo 48 años y soy una tía superfranca y no me cae mal Terelu. Mira tía, pregúntame si me gustas tú. ¡No!