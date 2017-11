Ana Pastor pone 'tibio' a su marido Ferreras ante Pablo Motos: "Él tiene ventaja: a veces me encuentro en directo en su programa el invitado que yo quería"

El 7 de noviembre de 2017, Ana Pastor visitó 'El Hormiguero' de A3 para presentar su nuevo programa en laSexta, '¿Dónde estabas entonces?'.

La periodista aprovechó para confesarle a Pablo Motos su opinión sobre Cataluña, además de hablar de su faceta como madre y de los 'piques' profesionales que mantiene con su marido, Antonio García Ferreras ('Al Rojo vivo).

Para empezar, la presentadora de 'El Objetivo' (laSexta) se mostró entusiasmada ante su nuevo proyecto profesional.

Ana Pastor manda tres meses al sofá a García Ferreras por 'abusón'

En seguida, Pastor comenzó a hablar de su trabajo habitual en 'El Objetivo' y confesó mantener una lucha interna con su marido, Antonio G. Ferreras, presentador de 'Al Rojo Vivo' y que en ocasiones, la periodista intenta impedir que él se lleve a algún personaje a su programa ya que lo quiere ella para el fin de semana.

Cuando trabajamos juntos somos un equipo, pero si no...

Piensa que yo tengo una desventaja. El trabaja de lunes a viernes y yo los domingos. Cuando llega mi día me lo ha quemado todo y ha podido tener el invitado que yo quería

A veces me encuentro en directo en su programa el invitado que yo quería.

Por su puesto, en 'El Hormiguero' han querido continuar con la broma que lleva haciéndose hace unos meses: ¿Quién cuida a los hijos de Pastor y Ferreras teniendo en cuenta que ellos se pasan el día ante la cámara, sobre todo ahora con el conflicto catalán?

Pastor, divertida, contestó:

Tenemos que hacer un reparto entre la ayuda que tenemos en casa y los abuelos. A los abuelos les pagamos en cariño, pero muchos sabemos en este país no haríamos nada sin los abuelos.

Pero ante la insistencia de las hormigas del programa, Trancas y Barrancas, Pastor confesó cuánto le paga a su asistenta:

Depende de los meses, pero cobra bien porque además se lo merece. ¡Más de 600 y 1.000 euros, hombre! Tiene cama en casa y todo lo que haga falta

Y sobre la crisis catalana, Pastor dijo:

Yo no quiero que Cataluña se independice yo quiero a Cataluña. Hay gente que llora cuando te paras a hablar con ellos.

Han prometido muchas cosas a la gente que es muy difícil de hacer. No son cuatro locos, son dos millones de personas a las que habría que seducir y no entiendo porqué no se hace