La gran pesadilla de Diego Matamoros que su familia va a rentabilizar: "No soy el padre de mi hija"

Kiko Matamoros se fue de 'Sálvame' pero eso no implica que ni él ni su familia no sigan 'rentabilizando' su fama vendiendo su intimidad. Y es que tras descubrirse que la hija de Diego Matamoros no es suya, tanto el padre como la hermana se han apresurado a dar entrevistas.

El miércoles 8 de noviembre de 2017 saltó la noticia. Diego Matamoros confesó para la revista Semana que las pruebas de ADN han confirmando que la hija de su ex pareja, Tanit Grande, y a la que él ha criado como tal no es biológicamente suya.

El ex superviviente' explicó que:

El laboratorio en el que me realicé las pruebas de ADN me lo comunicó con un mail. Para mí es como una muerte, la niña está ahí, a mi alcance, pero ya no es nada mío

Ha sido la primera nieta para mis padres, la primera sobrina para mis hermanas y la niña me llama papá. Ella también es una víctima de todo esto. Yo he sido su padre los cuatro primeros años de su vida. Necesitaré olvidarme de que era mi hija, pero primero tendré que aceptarlo. Esto va a ser siempre una cicatriz.

Además, Diego afirmó saber quién es el padre biológico de la niña:

Tanit me dijo que sólo había un juego telefónico entre ellos, pero yo le pedí a mi padre que averiguara quién era y lo hizo. Ella afirmó en el juicio que la niña se parecía a él

Recordemos que unos meses antes, Diego fue denunciado por su ex, Tanit, por un delito de malos tratos que él mismo confesó (fue durante una pelea con la nueva pareja de su ella).

Muchos exigen que Diego Matamoros deje de trabajar en televisión tras su condena

El caso es que en 'Sálvame' se han frotado las manos con la noticia y el jueves 9, tanto Kiko Matamoros como su hija Laura hablaron sobre ello.

En exclusiva para el programa de T5, Laura dijo:

Es un palo muy duro lo que ha sucedido pero en cierto modo me lo esperaba.

Por su lado, el patriarca de los Matamoros quiso justificar la actitud de la ex de su hijo:

Por la trayectoria de esta chica y algunas cosas raras que vi yo ya me lo esperaba. Tan poco hay que crucificar a nadie por algo así.