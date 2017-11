¡Qué cancelen 'GH Revolution' ya!: Utilizan una presunta violación y la confesión de Carlota para subir audiencia

Se acabó. Se terminaron las justificaciones y las medias tintas. Telecinco debería retirar 'Gran Hermano Revolution' y dar explicaciones públicas. Lo que hicieron el 9 de noviembre de 2017 con el caso del presunto caso de abusos sexuales fue deleznable, amoral y juzgable. Lo utilizaron para hacer audiencia y es, con mucho, lo más reprobable que hemos visto en televisión.

El 4 de noviembre de 2017, José María, uno de los concursantes de 'GH Revolution' fue expulsado de manera fulminante tras un incidente que implicaba a otra compañera, Carlota -que fue evacuada de la casa de manera momentánea para ser tratada por un grupo de psicólogos- pero del que no dijeron nada.

Días más tarde se supo que se trataba de un presunto caso de abuso sexual. Según el parte policial, José María habría querido mantener relaciones sexuales con Carlota, su pareja dentro del reality, mientras que ella estaba en estado de embriaguez.

Personalmente me siento indignado y dolido. Durante días he defendido la actuación del programa: denunciar un hecho que creían que era grave y dejarlo en manos de la Guardia Civil sin dar más explicaciones, primero porque había una investigación en curso y segundo porque es algo tan sensible que no se puede comercializar con ello.

De hecho, el momento en el Carlota regresó a la casa y dio explicaciones de lo ocurrido a sus compañeros fue censurado en el canal 24 horas de GH, algo que aplaudí pensando que lo hacían por respeto a los implicados- aunque algunas imágenes se filtraran por internet-.

Cierto es que la joven andaluza decidió no presentar cargos pero, aun así, reconoció que él se había aprovechado mientras estaba inconsciente. Es decir, que presuntamente la violó. Pero como ella no quiere denunciar, la Guardia Civil no va a continuar con la investigación. Da igual. Carlota ha reconocido los hechos y le ha han destruido la vida a José María. Qué mínimo que obviar el tema y no darle más bombo (y menos para lucrarse). ¿Donde está la presunción de inocencia?

Pero no, el 9 de noviembre de 2017, durante la gala, emitieron la entrada de Carlota, su confesión e incluso una entrevista con su madre. Es decir, se habían guardado las imágenes para que la gala tuviese más audiencia.

Lo mínimo que pueden hacer es dar explicaciones. Ya sabemos que 'GH Revolution' va mal pero hacer esto es injustificable. ¿Y luego se pasan el día hablando en Telecinco de víctimas de acoso sexual?

Y sí, soy el primero que ha visto el programa. Yo y muchísima gente. Seguro que la audiencia ha subido con este escándalo pero no se puede utilizar al público para hacer fechorías. Hay que poner un límite. Una norma. Una ley.

Que quede claro:'GH' no es responsable de este presunto abuso sexual. Sólo se manchan las manos cuando lo utilizan y exponen a la ligera a los protagonistas. Que emitan la declaración de Carlota en el confesionario, vale, pero que se guarden la conversación (que ella pidió que fuese privada) con sus compañeros para emitirla en la gala y, para colmo, entrevistar a la madre, es juzgable. Mucho.

Es hora de ser humildes, de reflexionar, de hacer balance, pedir disculpas o, al menos, reconocer los hechos.

Pedir la cancelación de un programa puede parecer exagerado e incluso cruel. Hay gente muy válida que trabaja en 'GH' y son muchas las familias que comen del reality. Es triste que paguen justos por pecadores pero está claro que los responsables del show o de la cadena tienen que dar la cara. Sólo pido eso.

LAS CONFESIÓN DE CARLOTA

Lo que vimos el 9 de noviembre de 2017 fue, primero, el testimonio de Carlota en el confesionario, justo antes de entrar en la casa de Guadalix:

Como podrás imaginar, no va a ser fácil explicar la magnitud de lo que siento. Muy a mi pesar tengo que confirmar que estoy de acuerdo con la decisión de la organización de expulsar a José María. Es cierto que se dio un hecho grave y desagradable contra mi persona estando inconsciente. Por el momento he renunciado a continuar ningún tipo de procedimiento, pero tengo que aclarar también que desde el sábado por la tarde, y él lo sabe perfectamente, ya no existe ningún tipo de vínculo con él. Yo pedí un sueño, se me concedió y sé que solamente pasa una vez en la vida. Necesito volver a la casa.

Más tarde, antes sus compañeros, Carlota dijo: