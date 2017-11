'Sálvame' se hunde del todo por culpa de Cataluña: Lo confirma Jorge Javier Vázquez

Por fin alguien lo reconoce. 'Sálvame' está en crisis y no sólo el programa de Telecinco. Cualquier show que no hable del conflicto catalán, no interesa. Así lo ha admitido el mismísimo Jorge Javier Vázquez.

Cuando vimos que en 'Sálvame' se pasaron una semana jugando con despedir, o no, a cuatro de sus colaboradores- Terelu, Lydia Lozano, Jesús Manuel y Rafa Mora- supimos que las cosas estaban muy mal dentro del programa de Telecinco.

Utilizar el paro y someter a los trabajadores a un acoso laboral público era una medida desesperada por captar audiencia. Las cosas no van bien. Al público no le interesa 'Sálvame' como antes. Primero, el programa lleva ocho años y se ha quemado. Eso es innegable. Y segundo, todos estamos pendientes de un 'culebrón' mucho más importante y jugoso: El independentismo catalán.

Y como Telecinco ha optado por no hacerle demasiado caso al procés- algo de lo que se está beneficiando, y mucho, Atresmedia-, se están quedando con los restos de una audiencia cada día más maltratada por Mediaset.

Jorge Javier Vázquez no está dispuesto a perder una millonada en 'Sálvame'

Por todo ello resultó relevante el último post que publicó Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', en la revista Lecturas:

La parafernalia, como todo lo que rodea a Sálvame, transitó entre la solemnidad y el frikismo más absoluto.

Lloré al recordar los inicios del programa. Alocados, divertidos, asombrosos también porque en muy poco tiempo conseguimos con el público y hacernos un hueco. El éxito de 'Sálvame' tuvo que ver con la crisis económica que azotaba el país.

Nuestro programa, igual que nuestra sociedad, también está en crisis. Nos cuesta mantener la sonrisa cuando contemplamos lo que sucede en Cataluña, cuando comprobamos que cada día todo se complica un poco más y la solución parece más lejana.

Fuera del plató están metiendo a gente en la cárcel y nosotros seguimos con nuestro teatrillo ambulante. Estamos en crisis, es cierto. Pero también es verdad que el primer paso para salir de ella es reconocerlo. Y pese a que llevamos ocho años juntos queremos seguir otros ocho más -como mínimo- acompañando a todos aquellos que nos dejen hacerlo.

Una pregunta: ¿Cómo pretende Jorge Javier que la audiencia le sea fiel cuando les insulta? Sí, recordemos que una semana antes, el presentador había atacado a esas "personas mayores" que le critican en las redes sociales y llegó a decirles que iban a "palmar" pronto, que tenían la muerte marcada en la cara.