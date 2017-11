El sátrapa patrocinador de Podemos justifica la muerte de opositores: "Es lamentable pero tengo la conciencia limpia"

Todo fueron excusas y más excusas. Nicolás Maduro se puso a la defensiva ante Jordi Évole tragándose sus propias mentiras. El 12 de noviembre de 2017, 'Salvados' emitió la primera parte (la próxima se podrá ver el 19 de noviembre 2017) de la entrevista en la que el sátrapa de Venezuela queda como un delirante dictadorzuelo bananero.

Nada que reprochar a Évole en esta primera entrega de la entrevista. El presentador de 'Salvados' puso contra las cuerdas al presidente venezolano, a quien no consiguió noquear pero sí dejar magullado, incómodo ante las evidencia.

Maduro, ataviado con una estética maoísta, quiso parecer amable y simpático, llegando incluso a decirle al periodista que de Venezuela "no se sale corriendo sino esposado". Sí, mucha broma y mucha desesperación por cambiar la imagen que se tiene de él pero, a la hora de la verdad, se notó que no está acostumbrado a que le interroguen sin censura.

En su primer 'asalto' grabado en el Palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano, Évole se centró en la política y la economía actual de Venezuela. Además abordó temas como los intentos de golpe de estado, preguntándole a Maduro la diferencia entre el de Chávez y el del preso político Leopoldo López. El presidente, entonces, aseguró con cinismo:

Lo que pasó en 1992 [el golpe de Estado de Chávez] no fue un golpe de Estado, fue una insurrección militar, pero nunca más insurrecciones ni golpes.

Lamento mucho la situación de Leopoldo López, yo hubiera querido que no hiciera lo que hizo y quiero que pague con las leyes los crímenes que cometió, pero lamento que su palabra empeñada haya provocado 43 muertos y más de 900 heridos.

Évole, contraatacó y le preguntó si había presos políticos en Venezuela, a lo que Maduro contestó:

Y para defender la idea de que en su país no se vive una dictadura, Maduro se escudó en el descubrimiento de América, ejemplo de 'dictadura' para el delirante bolivariano:

Maduro no dudó en atacar a Évole acusándole de validar la visión que desde España tienen de Venezuela

Yo soy un hombre de a pie, yo no vengo del Ibex 35 ni vengo de los Borbones ni de las élites, ni soy de la supremacía blanca imperial, yo sé lo que es la realidad de un trabajador

¿Por qué esta hipersensibilidad con Venezuela de los medios españoles no es la misma que con los problemas españoles?

¿Hay corrupción en Venezuela? Maduro prosigió con su sarta de mentira echando otra cortina de humo:

Creo que ha habido un aflojamiento de los resortes éticos y morales de mucha gente que tiene responsabilidades en posiciones de poder, que en un momento dado algunos fueron de mi confianza. A mí no me han tentado. Los corruptos saben que no pueden tocar la puerta de Nicolás Maduro