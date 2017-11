El veto que estuvo a punto de destruir la carrera de Chiquito de la Calzada

Tras el fallecimiento de Chiquito de la Calzada recordamos la figura de uno de los humoristas más grandes y geniales de este país. Lo curioso es que se ha descubierto que en sus inicios, su carrera estuvo a punto de no despegar.

Gregorio Esteban Sánchez Fernández, conocido por el gran público como Chiquito de la Calzada, falleció en la madrugada del 10 al 11 de noviembre de 2017 a los 85 años en Málaga, donde permanecía hospitalizado por la angina de pecho que sufrió a finales de octubre.

Este artista, que inventó en el humor un nuevo lenguaje y estilo con gran éxito de público, tuvo que someterse a un cateterismo cardíaco hace una semana en el Hospital Regional de Málaga y padeció después una infección.

Familiares, amigos , compañeros y el mundo de la cultura general ha llorado la pérdida de este genio del humor, que empezó su carrera artística a los 64 años, gracias al programa de Antena 3 'Genio y Figura', que presentaba Pepe Carrol.

Pero llama la atención la confesión de Tomás Summers, el descubridor televisivo de Chiquito, quién, según recoge Ecoteuve:

Tras la primera emisión me llamó un directivo de la cadena para decirme que el programa estaba divertido pero que había que quitar a 'aquel señor mayor'... Ahora, cuando le veo, me dice que menos mal que me hizo caso porque si no este país hubiera cambiado.