A Flo se le quita la sonrisa con Bertín: "Tuve una crisis de identidad"

El 22 de noviembre de 2017, Florentino Fernández fue el invitado especial de ‘Mi casa es tu casa' en Telecinco. El cómico y presentador de 'Dani y Flo' (cuatro) le confesó lo inconfesable a Bertín Osborne pero no estuvo sólo. Pepe Navarro, Dani Martínez y Lara Álvarez también charlaron con Bertín.

En realidad fue una entrevista triple para promocionar ‘Dani y Flo', el programa de Cuatro que, efectivamente, necesita toda la publicidad posible (con sus audiencias, es raro que no lo hayan cancelado ya). El primero en confesarse con Bertín Osborne fue Florentino Fernández, quien recordó cómo se introdujo en el mundo del humor:

Empecé a imitar a personajes en clase, porque una profesora me dijo que era la única forma de que los alumnos atendieran.

Pero tanta imitación tuvo sus consecuencias:

Llegué a tener una crisis de identidad al imitar a mucha gente. No sabía como era yo en realidad".

Pero antes de aparecer en Televisión de la mano de Pepe Navarro, 'Flo' tenía otros sueños:

Tenía 19 años cuando salí de la mili, y me puse a trabajar de camarero. Lo que pasa es que trabajaba mucho, y me puse de vigilante jurado, que me habían dicho que no hacías nada.

Mi sueño era conductor de autobuses, pero no me cogieron en la empresa por llevar gafas. Llegué a denunciarlos, porque era un sitio municipal, peor la jueza me dijo que lo que decía la empresa iba a misa. Mi primera vez en televisión tendría 21 años, pero tampoco era algo grande. Era un estudio, en Carabanchel.

Pero su vida cambió cuando:

Una noche, viendo el programa de Pepe Navarro, un amigo me dijo que buscaban personajes, y llame para apuntarme. Un mes y medio después me llamaron y me dijeron que acudiera a Gestevisión Telecinco. Al final me cogieron en el programa, pero seguía manteniendo el trabajo de vigilante.

DANI FERNÁNDEZ SE CONFIESA

Después, apareció en la casa de Bertín, Dani Mártinez, co-presentador de 'Dani&Flo' quien confesó como conoció a su compañero:

Coincidí con Flo en un programa de sketches de Josema Yuste, y cuando se apuntó mi teléfono, se puso en una nota que yo hacía voces de puta madre. Un día me llamó para hacer una sección en una programa que iba a estrenar en Cuatro. Pensamos en hacer una sección, y al final le dijo al productor que quería que presentara con él.

LARA ÁLVAREZ HABLA DE SUS COMPAÑEROS

La tercera en llegar fue la también co-presentadora de 'Dani&Flo', Lara Álvarez, quien habló de sus compañeros:

Flo es lo que ves, y Dani parece que es un golfo, pero nunca le he visto faltarle el respeto a una mujer, ni una palabra fuera de lugar.

Más tarde, la presentadora de 'Supervivientes' ha contado que

Estudié periodismo, y tuve la suerte de tener de profesores a Nieves Herrero en radio y Jesús Hermida en unas clases especiales de televisión. Jesús Hermida me dijo que si quería aprobar su asignatura me tenía que presentar al casting de Nieves, aunque no me cogieran. Al final, gracias a ella me vi haciendo un directo cuando solo tenía 18 años

También recordó cuando rodó el famosísimo vídeo musical ‘Amo a Laura':

Lo preparó la MTV a raíz de unas polémicas que tuvo por un anuncio donde se veían el culo de algunas modelos. Aquello me dijeron que no se iba a emitir, y al final se hizo mundial. Tengo familiares en Venezuela que me llamaron para ver si estaba dentro de una secta.

La presentadora también habló del programa que le ha cambiado la vida, 'Supervivientes'

El equipo de 'Supervivientes' es de 180 personas, y aunque Honduras es precioso, no es un país con muy seguro, por eso siempre vamos con protección.

Los concursantes pasan unas calamidades que la gente no se puede imaginar, y todo lo que ve la gente en sus casas es real. Jorge Javier Vázquez es mi debilidad televisiva. Me llevo genial con él, y además, es una persona muy generosa. Te da el sitio que te mereces y te hace el programa mucho más fácil

PEPE NAVARRO REPITE CON BERTÍN

Peor había una sorpresa más. Pepe Navarro apareció en el programa para acompañar a 'Flo' y aprovechó para anunció su nuevo proyecto en Mediaset.

