Reproches y falsedades del reencuentro entre Bertín Osborne y Arévalo: ¿Nos han tomado el pelo?

El enfado entre Bertín Osborne y su amigo del alma, Arévalo, ha sido uno de los 'culebrones' más rentables de los últimos meses en Telecinco. El 13 de diciembre de 2017, ambos zanjaron sus desacuerdos en 'Mi casa es la tuya'. Pero, ¿qué necesidad tenían de hacer negocio de toda esta historia?

Todo comenzó hace cinco meses, cuando Arévalo colgó en redes sociales la foto de una comida que se había celebrado en casa de Bertín Osborne y en la que estaba invitado el rey emérito, Dos Juan Carlos I.

Bertín se enfadó con el que consideraba su 'hermano', y éste acudió a 'Sálvame' en varias ocasiones para explicar lo que había ocurrido. Esto enfadó aún más a Osborne, quien consideraba que no tenía que haberse hecho público esta disputa. Lo raro es que el presentador de 'Mi casa es la tuya' no hizo otra cosa que alimentar el conflicto hablando también de ello en TV.

La disputa entre ambos artistas les ha salido muy rentable a ambos. De eso no cabe duda. Y para muestra, lo que vimos el 13 de diciembre de 2017.

Ese día, Bertín volvió a utilizar 'Mi casa es la tuya' para promocionar los productos de Mediaset. Los invitados era algunos de los protagonistas de la película 'Perfectos desconocidos': Dafne Fernández, Juana Acosta, Pepón Nieto y Ernesto Alterio.

La verdadera razón por la que Bertín Osborne ha dejado de hablar a Arévalo

Pero el plato fuerte del programa, sin embargo, fue la aparición repentina de Paco Arévalo. Nos quisieron vender que el humorista había llamado al presentador aprovechando una visita a Madrid y que le había pedido que se vieran justo cuando se estaba grabando el programa. Eso no se lo cree nadie (debe ser que necesitaban un gancho mejor que los invitados 'oficiales' para atraer al público).

Arévalo apareció con un ramo de flores y en son de paz, por lo que ambos amigos intentaron hacer las paces. Pero antes, Bertín explicó a sus invitados lo que había ocurrido con el humorista:

Entre hermanos de vez en cuando se tiene algún mosqueo. Le han dado mucha bola. No nos vemos desde hace 4 o 5 meses.

Tuvimos una comida fuera en el jardín con gente importante. Paco subió una foto y no me pareció correcto. Me enfadé un poco.