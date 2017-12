¿Cómo es realmente Jean-Claude Van Damme en persona?

Este viernes 15 de diciembre de 2017, se estrena en Amazon Prime Video, 'Jean-Claude Van Johnson', la comedia de acción que recupera al mítico Jean-Claude Van Damme. Periodista Digital viajó hasta París para asistir a la premiere y conocer en persona a todo un icono del cine de acción.

Llegamos a París el mismo día que se había convocado una huelga de trenes regionales. Hacía un frío polar, la borrasca Ana acababa de pasar por la capital francesa y se habían registrado atascos históricos de más de 500 kilómetros de retenciones. Nos constó salir del aeropuerto pero lo conseguimos. Al final, le vimos. A Él.

Puede que para cualquier milenian el nombre de Jean-Claude Van Damme le suene a reliquia polvorienta o que ni si quiera sepa quién es, pero para muchos, para toda la generación X, él es parte de la santísima trinidad de los héroes de acción bizarra (los otros dos eran Schwarzenegger y Stallone).

El belga cayó en desgracia, como muchas estrellas de cine (o casi todas) y quedó relegado al ostracismo. Quiso darse una oportunidad con esa maravilla independiente que llevaba sus iniciales como título, 'JCVD' (Mabrouk El Mechri, 2008). Un filme pequeño en el que él Vandamme se interpretaba así mismo, versión crepuscular, y se convertía en héroe 'real'.

Pasaron los años y Amazon salió al rescate. Jean-Claude Van Johnson, recupera la idea de JVCD pero reconvertida en parodia. Van Damme vuelve a ser él pero con un twist. Él es en realidad un agente encubierto que utilizaba su estatus de estrella para infiltrarse. Muy loco todo.

Pero él, ¿Cómo está? Mayor. Obviamente. Tiene cerca de 60 años. Eso sí, pago todo lo que tengo por tener su físico a su edad. Y su energía. Madre mía, qué vitalidad tiene.

Van Damme estaba pletórico en el estreno. Era su recuperación, su vuelta. Amazon lo dio todo para la gran noche. El mítico cine Rex de París (todo un alarde de pomposidad kitsch) fue el marco perfecto para el regreso de este dios destronado.

Y hablando de dios, Van Damme no dejaba de hacer referencias religiosas en su discurso de apertura. No , no se cree el creador del mundo ni es como Tom Cruise con la Cienciología. Es creyente y le está muy agradecido al universo divino de lo que le ha pasado en la vida. Pero lo más importante, se mostró humilde.

Ver a Van Damme pasando por la red carpet , abrazando los fans y haciéndose selfies, era como ver a un niño pequeño la noche de Reyes. Era su gran oportunidad y no sólo lo sabe si no que lo reconoce. Dijo en público que su vida había sido una montaña rusa, que ahora, el karma, le había devuelto la felicidad y que su mayor orgullo era asistir a esa premier con su madre de la mano.

Trailer de Jean-Claude Van Johnson (Amazon)

Físicamente, Van Damme se ha convertido en una versión (puede que plastificada) del icono que fue y es precisamente de eso de lo que se ríe su nueva serie. El actor conoce sus límites (personales y artísticos) así como la imagen que puede proyectar y no duda en mostrar sus inseguridades y ‘descojonarse' de ellas. Muy terapéutico todo.

Y, ¿cómo es la serie? Pues divertida. Loca. Está cercana a las sagas paródicas de ‘Atrápalo como puedas' o ‘Scary Movie'. Aquí nada tiene sentido pero es un homenaje orgulloso y digno de la serie B y las propias películas que protagonizó Van Damme en los 90. Además, son sólo 6 capítulos de media hora que se ven del tirón. Una pequeña joya para los más ‘frikis' y nostálgicos de la familia.

Amazon demuestra con Jean-Claude Van Johnson que la originalidad pasa por revisar lo ya visto y que no le tiene miedo al ridículo. El gigante digital está posicionándose cada vez más en el mercado audiovisual y aunque en España aún está empezando, ya estamos notando su presencia europea gracias a una buena campaña publicitaria y a eventos como este que, espero, pronto se hagan en nuestro país (personalmente, gracias por la invitación, por el viaje y la experiencia).