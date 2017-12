¿Se le acabó el chollo a Amaia en 'OT 2017'?

Intensa y muy entretenida gala 8 de 'OT' que vimos el 18 de diciembre de 2017 en La1 de TVE. Un show lleno de justicias e injusticias. Cepeda se volvió a librar de la expulsión (algo que cuesta mucho creer) y Ana Guerra fue proclamada como favorita del público, dejando a Amaia completamente descolocada.

¡Horror! Una crítica a Amaia de España por su forma de hablar y su extraño parecido

Por primera vez, Ana Guerra ha sido la favorita del público. Ya era hora. Estaba nominada para esta inmunidad para Aitana y Roi, lo que se significa que los históricamente favoritos Amaia y Alfred se han quedado fuera.

Ana hizo una de las mejores actuaciones con el la canción "Sax" de Fleur East, un tema que estaba fuera de su zona de confort, en el que tenía que darlo todo tanto el plano vocal como físico.

Alfred, otro de los eternos favoritos de la audiencia, estuvo realmente mal. Tal y como dijo Noemí Galera, el joven fue "sobre seguro", ni arriesgó ni hizo nada de lo que le habían dicho los profesores. Fue tan desastrosa su actuación que estuvo nominado aunque sus compañeros, finalmente, le salvaron.

Y en cuanto a Amaia, le tocó interpretar el tema 'Me conformo' de Marisol, una canción hecha a su medida, es cierto, aunque estuvo perfecta. El jurado la salvó pero, como decíamos, no fue candidata a ser favorita. ¿Ha dejado de ser 'Amaia de España'? No, ni mucho menos. Ella sigue siendo la de siempre y posiblemente gane el concurso. Eso sí, su futuro ya no es tan claro como antes y eso es bueno. A estas alturas, no puede dormirse en los laureles (y es que, por muy graciosa y torpe que sea, triunfar en 'OT' va más allá de tirarse 'gases' en público).

El reverso de la gala fue la salvación de Cepeda por tercera semana consecutiva ( y ya van cuatro en total). Le ganó a Raoul, el otro nominado, por un ajustado 54% de los votos.

¿Qué pinta Cepeda en 'OT2017' cuando es el que menos ha evolucionado y el que peor canta de todos? Tal vez, el estar siempre en el disparadero le ha convertido en una especie de 'víctima' o mártir' con el que la gente se identifica. O tal vez sea porque gusta físicamente a sus fans. Sea como sea, el concursante más mediocre de este año tiene todas las papeletas para llegar a la final. (Personalmente creo que tanto él como Alfred -que gusta por juntarse con Amaia pero su actitud prepotente tira para atrás- deberían estar ya fuera).