Los 10 peores personajes televisivos del 2017

El 2017 se va pero aún tenemos muy presentes a algún que otro personaje televisivo que, por decirlo de forma amable, no ha tenido un buen año: ¿Quiénes son? ¿Se recuperarán o han firmado su 'sentencia de muerte'?

10. RISTO MEJIDE

Siempre he respetado mucho a Mejide como comercial de sí mismo. Un maestro de la provocación con un sentido del espectáculo único. Este año, sin embargo, ha fallado en varios aspectos. Para empezar, su 'All you need is love... o no' (Telecinco) era un desastre en el que el presentador se mostraba agresivo. Además, ha comercializado con su vida privada (algo que dijo que nunca haría) y es bastante desagradable con la prensa.

09. PABLO MOTOS

'El Hormiguero' es uno de los mejores formatos de nuestra televisión. El único que recibe a estrellas internacionales y que, además, es un éxito incuestionable. Sin embargo, su presentador es poco profesional. Lejos de las acusaciones de misoginia, quiero decir que Motos es egocéntrico, pesado y el peor entrevistador que uno se pueda imaginar (no deja hablar a nadie y sus preguntas son ridículas).

08. JAVIER GARCÍA ROCHE

Denuncias o acusaciones de violencia de género aparte, Javier García Roche no es un buen profesional. Quería ser el nuevo Frank Cuesta pero se quedó en una versión más grosera, molesta y manipuladora. Su programa, 'A cara de perro', fue un desastre absoluto en Cuatro.

07. PILAR RAHOLA

Una cosa es ser independentista o todo lo contrario, y otra ser mal educada o no informarse de lo que uno dice. Rahola ya está agotada como tertuliana y aunque este año ha querido subirse al carro catalán, tampoco es que haya hecho demasiado ruido.

06. JORDI GONZÁLEZ

El presentador más frío de Telecinco siempre será un clásico en esta lista. Es correcto, sí, pero no me dice nada. Nunca lo ha hecho. Carece de entidad propia como personaje público y encima, en el cara a cara es muy desagradable.

05. CEPEDA

Todo fenómeno social ha de tener un villano y en 'OT 2017' le ha tocado serlo a Cepeda. No es sólo el peor cantante sino el más soso y el más engreído. Incomprensiblemente se libra de todas las expulsiones y nadie sabe por qué.

04. CARLOTA CORREDERA

Lo de siempre. Telecinco se empeña en vendernos a esta mujer como la panacea televisiva. Quiere ser tan políticamente correcta que parece falsa, ese es su problema.

03. PAULA ECHEVARRÍA

Primero: Profesionalmente sólo la hemos visto en dos capítulos de ‘Velvet colección' (Movistar+) y su actuación es de las que no se olvidan. Aún tengo pesadillas. Echevarría no actúa, posa.

Pero Paula ha sido una de las protagonistas del año por su divorcio de David Bustamante. Cierto es que, en un primer momento, la actriz capeó a la prensa con maestría, luego se le fue de las manos y se su gestión de la crisis fue decepcionante y agresiva.

Y para colmo, ha fichado por Mediaset, empresa a la que le declaró la guerra durante años. Va a ser ahora, sin el amparo de su productora de cabecera, Bambú, cuando se sepa lo mala actriz que es.

02. CARLOS LOZANO

La decisión de darle las riendas de 'Granjero busca esposa' en Cuatro fue un suicidio. Antes, con Luján Argüelles, el reality se enriquecía con su ironía y buen gusto. Ahora, con el ex presentador de 'OT' al mando, ha ganado en 'chonismo' y ordinariez.

Y aparte, es un tipo desagradable en sus apariciones públicas. Se cree que para volver al candelero hay que ser polémico ('GH VIP' y 'GH Revolution'), pero una cosa es ser conflictivo y otra agresivo.

01. JORGE JAVIER VÁZQUEZ

Lo diré una y mil veces: Jorge Javier Vázquez es el mejor comunicador de este país. Y es por eso, porque le respeto profesionalmente, que no entiendo lo que le ha pasado este año. Está de mal humor, endiosado y lo que es peor, muy agresivo. Insultar a las personas de la tercera edad o gritar a los concursantes de 'GH Revolution' sin venir a cuento no tiene justificación alguna.

