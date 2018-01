No nos engañemos: las razones por las que nos cuesta creer a Belén Esteban y a sus jefes

A Belén Esteban no le van a bajar el sueldo ni peligra su trabajo. Eso es al menos lo que han asegurado sus jefes, los dueños de la productora 'La Fábrica de la tele' e incluso ella misma. Puede que sea cierto pero no olvidemos que hay factores que no vaticinan nada bueno para la mal llamada 'princesa del pueblo'.

Hace una semana la revista Lecturas aseguró que a Belén Esteban le iban a bajar el sueldo y que ésta se había enfadado mucho con los productores de 'Sálvame'. La noticia se tornó creíble después de que la de Paracuellos 'desapareciera' del programa durante una semana. ¿Se había puesto en huelga?

Pero el lunes 15 de enero de 2017, desde la cuenta oficial de 'La fábrica de la tele' pudimos leer el siguiente tuit:

Una vez más la revista Lecturas falta a la verdad y miente sobre la situación laboral de un miembro de nuestro equipo. ¿Rectificarán?

La propia Belén reapareció en el programa asegurando que está bien y que tiene una sorpresa preparada.

Primero: dudo que la revista Lecturas se haya inventado algo así pero todo puede ser.

Segundo: Belén Esteban es el típico personaje al que se le tiene ganas. Mes sí y mes también se anuncia su 'muerte mediática'. Es algo parecido a lo que le pasa a Pablo Motos o incluso a Jorge Javier Vázquez. Hagan lo que hagan, se les va a atacar. Si a esto le sumamos que 'Sálvame' lleva meses de capa caída es fácil sacar la conclusión de que la Esteban (como todos en su programa) puede estar pasando por una crisis.

También hay que tener en cuenta que Belén Esteban lleva años sin hacer grandes audiencias. Que su aportación a 'Sálvame', más allá de que es un personaje muy popular, es casi nula

Pero la pregunta ahora es: ¿Y si todo esto de la bajada de sueldo es una trola más, una estratagema para realzar al personaje? Si no es así, estoy convencido que que desde el programa lo van a aprovechar.

Pensémoslo: la noticia ha hecho que la Esteban vuelva a estar en el candelero. Hay a quiénes les puede alegrar lo de su bajada de sueldo y los que la conviertan en una víctima, pero el caso es que se ha vuelto a hablar de ella.

'Sálvame' hinchará el drama, lo explotará, mantendrá el misterio de saber dónde está la Esteban y nos la volverán a colar.