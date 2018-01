¡Basta de críticas!: Mónica Naranjo es la única que hace bien su trabajo en 'OT'

Han vuelto a criticar a Mónica Naranjo por la última gala de 'Operación Triunfo': Que si no debería criticar como lo hace, que si no debería tener favoritos... Pero vamos a ver, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de que la cantante está haciendo lo que se espera de ella? Dar espectáculo.

El lunes 15 de enero de 2017 de enero de 2018, en la gala de ‘OT 2017' y tras la actuación de Agoney, Mónica Naranjo, la jueza más famosa del concurso, lo dejó bien claro:

Agoney para Eurovisión por favor, lo pido por favor

Recordemos que a elección del representante de España en Lisboa se producirá el próximo 29 de enero en una gala especial y será elegido entre los finalistas de 'OT', quienes de momento son: Amaia, Aitana, Alfred y Miriam. A ellos, se les unirá el quinto finalista elegido por el público la próxima semana: Ana Guerra o Agoney.

Es decir, que Mónica Naranjo no sólo pedía que Agoney fuese a Eurovisión sino que Ana Guerra no fuese finalista.

En Twitter machacaron a la jueza y entre sus críticos más feroces estaba Luis Cepeda, ex concursante de esta edición de ‘OT' quien escribió:

TODOS los que quedan tienen IGUAL derecho a ir a Eurovisión, sin ningún tipo de inclinación por parte del jurado. Agoney hoy lo ha partido sin duda

A Cepeda se le ha unido, un día después, el último expulsado, Roi, quien en una entrevista a Ecoteuve, criticó la parcialidad de Mónica Naranjo.

Pero estas críticas vienen de atrás, de los continuos comentarios o salidas de tono que ha pronunciado la cantante durante el concurso. De hecho, se la juzga por sus valoraciones poco acertadas y su intensidad.

Puede que sea cierto que Mónica Naranjo a veces llega a resultar agotadora, chula o torpe pero no cabe duda de que ella es la única que da juego en el jurado. Sus compañeros, Manuel Martos y Joe Pérez-Orive, aburren (más el primero que el segundo). Ella es la estrella. ¿Se sobrepasa a veces? Sí, y menos mal que lo hace porque ayuda a darle emoción y publicidad al show. Y tampoco creo que sea tan 'villana' como la pintan. Es sincera, punto. No es Risto Mejide (lo suyo sí que era pura pose y faltas de respeto). Ella es artista. Diva. Hace lo que tiene que hacer y ojalá repita como jurado siempre. Recordemos que esto es TV, no un debate por las pensiones.