Pelos de punta: ¡María Lapieda y su marido, cazados de la peor manera!

Ya no hay excusas. El juego se ha descubierto y a María Lapiedra se le ha acabado el chollo. La ex actriz porno lo va a tener muy difícil para ir a ‘SV' o a cualquier sitio después de lo que ocurrió el 18 de enero de 2018. De hecho, dejó de ir a su puesto de trabajo en 'Sálvame' por miedo a ser humillada.

Era evidente pero no oficial: María Lapiedra es una montajista. Ella y su marido. Desde que el colaborador de ‘Sálvame', Gustavo González, confirmó que había tenido una relación con la ex actriz porno durante ocho años y que por eso se ha divorciado de su mujer, Lapiedra ha sabido aprovechar el tirón, lucrarse e incluso ser fichada como colaboradora del programa de T5.

Pero el marido de Lapiedra, Mark Hamilton, ya lo dijo el sábado 15 de enero de 2018 en el ‘Deluxe' , que él estaba dispuesto a ir a 'SV' junto a su mujer y a Gustavo. ¿Hacían falta más pruebas para saber que todo este culebrón era un montaje?

Pero lo que pasó el jueves 18 de enero de 2018 rozó lo grotesco, lo vergonzoso y lo desagradable. Ese día, Mark Hamilton acudió a 'Sálvame' como invitado y Kiko Hernández le pidió el teléfono para ver las conversaciones que tiene con su mujer y comprobar si todo había sido un montaje entre los dos o no.

Las dudas surgían ante la actitud del matrimonio ya que, a pesar de la deslealtad de María a lo largo de los años y su actual relación con Gustavo González, se llevan de maravilla hasta el punto de que comparten tardes de risa en pastelerías o él le recoge en la estación de tren.

Increíblemente, Mark cedió a los deseos de Kiko Hernández y le dio su móvil.

El arquitecto acompañó a Kiko Hernández hasta una sala y allí le dejó en compañía de Jorge Javier Vázquez, que iba a ejercer de traductor ya que se mensajean en catalán.



Tras unos minutos, la sorpresa de presentador y colaborador era mayúscula.

"No entiendo cómo Mark nos ha dejado esto, es una bomba de relojería, es demoledor

Dijo Jorge Javier Vázquez;

María, Gustavo te tendría que dejar ahora mismo por teléfono, quedas a la altura del betún"

Exclamó Kiko Hernández, aunque Jorge Javier Vázquez negaba con la cabeza.

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

Tal y como recoge la web de Telecinco, El presentador también nos desveló que hay "cosas muy sucias" que no dejan en buen lugar a María Lapiedra ya que cree que su comportamiento es "difícil de justificar". Jorge Javier recomendó a Mark que no viva "con miedo" y, en esta línea, Kiko Hernández explicó que Mark lleva casi un mes "advertido" de que le ocurrirían "cosas" si no hacía lo que María tenía en mente.

"María, no quiero volver a hablar contigo nunca más"

Dijo Kiko Hernández, que a su vez lanzó una advertencia para su compañero Gustavo González:

Nunca he visto a nadie tan peligroso como María Lapiedra. Gustavo, estás en peligro de muerte

En la sala se fueron acumulando los colaboradores y el plató se quedó sin presentadores así que se tiró de la última opción de todas: Terelu Campos (que llevaba años sin presentar el programa).

Todos dejaron caer que "María y su marido se estaban riendo de Gustavo" pero no estamos de acuerdo. Cada vez es más evidente que el periodista también está metido en el montaje.

Por otro lado, María Lapiedra tenía que estar en 'Sálvame', pero decidió ausentarse dado que no quería coincidir con su todavía marido, Mark Hamilton . ¿No será que no quería ser humillada?