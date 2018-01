Palazo a Penélope Cruz en Hollywood: "¡Me cago en la leche!"

La censura en la televisión estadounidense vuelve a hacer de las suyas y la última 'víctima' que se ha cobrado ha sido nuestra Penélope Cruz, quien quiso enseñarle español a la presentadora Ellen DeGeneres en su programa para la NCB.

Están siendo momentos críticos (y muy publicitados) para Penélope Cruz. Su interpretación de Donatella Versace en la serie American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace la ha puesto en contra de la famosísima diseñadora ( eso es lo que se vendió aunque luego, Donatella le envió a la actriz un ramo de flores).

El caso es que Cruz visitó el programa de Ellen DeGeneres en NCB para promocionar su serie y la presentadora le dijo a la actriz:

Estoy intentando aprender español, por eso podías decirme una palabra para aprender hoy.

En tono de risa, Cruz comenzó enseñándole la expresión:

Me tienes hasta el coño.

DeGeneres intentó reproducir la frase como pudo.La siguiente expresión era "me cago en la leche", aunque los realizadores lo censuraron con un beep y un cartel en el que se podía leer "no podemos mostrar la traducción en el programa". Igualito que en ‘sálvame', que dicen palabrotas y les basta con decir "lo siento", eso sí, no pueden decir la palabras "infiel" o "cuernos" y lo sustituyen por "desleal". Ridículo.

