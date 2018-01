Mal rollo brutal entre Alba Carrillo y Risto: "Estoy acojonada"

Alba Carrillo fue una de las invitadas al 'Chester' (Cuatro ) el 21 de enero de 2017. La modelo y colaboradora de 'Sálvame' acudió para hablar de belleza (era el tema del programa esa noche) pero se llevó una auténtica reprimenda por parte del presentador.

Sinceramente, Alba Carrillo fue uno de los personajes imprescindibles del 2017. Tiene tantas caras que resulta inclasificable. Puede ser tan insufrible como adorable. De hecho, gracias a ella, y sólo a ella, 'SV2017' fue un éxito rotundo. Es cierto que tiene la piel muy fina, que se molesta por cualquier cosa, que cuando se junta con su madre se vuelve insufrible y tiende a ser cruel con sus parejas. Pero también es verdad que es sincera, que tiene un sano sentido del humor y que sabe perfectamente cómo dar espectáculo.

El 'Chester' emitido el 21 de enero de 2017 estaba dedicado a la belleza. Para reflexionar sobre ello, el programa invitó a Alba Carrillo y al presentador, Risto Mejide, esta decisión no le gustó a priori:

Le dijo Risto a Alba, mostrando así sus prejuicios con un personaje al que es fácil criticar de primeras.

Me era cómodo ser la rubia tonta. No tienes que trabajártelo.

Hacerme famosa (Por su relaciones con Fonsi Nieto y Feliciano López) mi carrera como modelo desde el principio. Los diseñadores no quieren mujeres famosas. Las modelos tenemos que ser perchas. Tú no puedes sobresalir por encima de su ropa.

Todos tenemos un lado oscuro, yo tengo un lado oscuro y no me siento orgullosa de eso.

Fonsi me abrió las puertas a la madurez. De cara a mi carrera de modelo, nuestra relación me perjudicó. No interesa que hablen más de que está desfilando la novia de Fonsi que de la ropa que llevas. De cara a mi carrera mediática, obviamente, no. Fue la primera persona con la que me fui a vivir y tuvimos un hijo. Fue muy rápido, pero no nos arrepentimos ninguno de los dos