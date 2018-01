El gravísimo declive de Ylenia Padilla: ¿Por culpa de 'Sálvame'?

Hacía mucho tiempo que no veíamos a Ylenia Padilla en televisión y el 20 de enero de 2018 supimos el porqué. La ex concursante de 'Gandía Shore' y 'GH VIP 3' acudió a 'Sábado Deluxe' y confesó la terrible depresión que ha padecido y las razones por las que ha estado tan mal.

Durante años hemos visto a Ylenia Padilla tirar la toalla en varias ocasiones. Un día decía que se retiraba para siempre de la escena pública y a la semana estaba de vuelta. Pero desde hace meses le habíamos perdido la pista a la 'rubia máxima' después de haber llegado a altísimas cotas de popularidad gracias a los realities y a su incursión en el mundo de la música.

Ylenia: “Además de hacer el 'tiki tiki', también pienso"

El 20 de enero de 2018, Ylenia reapareció en 'Sábado Deluxe' para confesar haber sufrido una grave depresión. La joven aseguró haber llegado a esa situación por "decepciones y traiciones" y porque "la gente es muy 'chupa sangres'".

Porque la gente considere que soy tonta por salir en un tipo de reality no me tengo que creer yo misma que lo soy.

Y es que la ex 'gran hermana' considera que su propio carácter, el no haber puesto a su sitio a algunas personas, también le ha llevado a la desesperación.

Sé que sería tonta habiendo hecho lo que he hecho en la tele sabiendo que eso me va a encasillar para siempre

Además, Ylenia admitió que le pasó factura tanto los bolos que hacía en discotecas como las entrevistas para 'Sálvame'. Sí, y es que, aunque ella aseguró que se llevaba bien con los colaboradores, su paso por el programa no le ha sentado nada bien:

No me gusta nada el mundo bolos, el mundo noche... Se piensan que te van a vacilar por todos lados y cuando ellos van, yo he vuelto. No creo que haga ninguno más porque voy con el miedo de: 'Tengo que ir con una fachada.

El presentador, Jorge Javier Vázquez, le preguntó a su invitada cómo había sido su depresión y si la había superado:

Sí, porque, realmente, yo ya no veía salida. Tenía muchos miedos, pensaba que esto no me iba a salir bien, que no valía para esto... me daba miedo el retomar las cosas

He vuelto a casa de mis padres.

Tengo que vivir mis experiencias, si no hubiera vivido todo esto no hubiera aprendido nada. Esto ha sido un curso intensivo de la vida que no veas