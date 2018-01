Nacho Duato: ¿Por qué no se siente español? ¿Estuvo liado con Miguen Bosé?

El 21 de enero de 2018, el 'Chester' estuvo dedicado a la belleza y Risto Mejide invitó a la modelo Alba Carrillo y a Nacho Duato. El bailarín ofreció una entrevista jugosa en la que se mojó en muchos temas polémicos tales como Cataluña, la política española y sus relaciones intimas con otros famosos.

Duato comenzó definiendo la belleza de esta manera:

Es aquello que te agrada a la vista y que te reconforta contigo mismo y con tu existencia

Las cosas que no se ven y que no valen son las que más cuestan. La gente se confunde mucho porque no me ve el otro lado, el lado externo de mi persona. Oí a una presentadora de televisión en los 80 decir que Nacho Duato no debe ser muy interesante porque es muy mono. Así como los hombres pueden ser machistas, las mujeres también tienen algo en contra de los hombres guapos. He tenido amigos muy guapos, modelos de Valentino, de Armani y tal... Al cabo de un tiempo, me parecían hasta simples. La belleza tiene que tener otro lado. La gente solo ve el lado externo y eso a veces ha ido en contra de mis intereses

LA MALA RELACIÓN CON SU PADRE

Después, el bailarín confesó su dura infancia: Su hermana murió de SIDA y se llevaba muy mal con su padre , quien no aceptaba que se maquillara, se pusiera mayas y bailara.

Donde he llegado, me lo he currado yo solo. Mis padres no me dejaban bailar. A los 17 años tuve que irme a Londres. Y decirles que iba a aprender inglés. Me daba miedo decirle a mi padre que iba a estudiar ballet, con todo ese prejuicio de que el ballet es para las chicas o que todos los que bailan son maricas... Nunca tuve la ocasión de poder hablar bien de estas cosas con mi padre

¿QUÉ HUBO ENTRE MIGUEL BOSÉ Y NACHO DUATO?

Allá en los 80 se rumoreó que Duato y Miguel Bosé eran ‘más que amigos', algo que el bailarín le aclaró a Risto:

Desde el primer momento que nos vimos, nos gustamos como personas y nos gustamos físicamente. Nos juntamos como uña y carne. Es uno de mis mejores amigos, es una persona con un corazón que no le cabe dentro, un gran artista. Estuvimos juntos en Nueva York viviendo. Lo hemos pasado muy bien. Hace mucho que no le veo, pero la amistad no necesita frecuencia. El amor sí

"EN GRECIA ME SIENTO MÁS EN CASA QUE EN ESPAÑA"

Director artístico de la Compañía Nacional de Danza desde 1990 hasta julio de 2010, Duato habló de política y aclaró por qué, hace años, dijo que "no se sentía español":

Yo he llevado el nombre de España por todo el mundo con mucho orgullo. Me siento más mediterráneo que español por haber nacido en Valencia. España es muchas cosas. Cuando estoy en Grecia me siento más en casa que cuando estoy en Bilbao. Lo siento, tiene más que ver con mi cultura. Jamás volveré a trabajar con los políticos. Cuando oigo hablar a Pablo Iglesias o a Errejón siento que dicen cosas que podría decir yo. Cuando habla Rajoy dice cosas que yo nunca podría decir en mi vida. Con Albert Rivera no me siento para nada afín ni a su forma de pensar ni de hablar.

"EL 80% DE LOS CATALANES QUIERE VOTAR"

Sobre la crisis catalana, el bailarín se 'mojó' y dijo:

Imagínate que un señor está obsesionado con hacerse un pantalón y se pone a coser pero se da cuenta de que no ha enhebrado la aguja. Sin hilo. No puedes hacer un pantalón. Entiendo que hay mucha gente quiera independizarse pero la mayoría no quiere aunque el 80% quiere votar.

Y para terminar, una reflexión: