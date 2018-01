El jurado de 'OT' insinúa que Alfred es 'mala persona' y poco humilde: ¿Es cierto?

El 22 de enero de 2018 se emitió la gala 12 de 'Operación Triunfo' en TVE que, en realidad era la semifinal del concurso musical. Agoney fue expulsado a favor de Ana Guerra. Pero pasaron muchas más cosas, como el sutil repaso que le dio el jurado a Alfred.

Sinceramente, me esperaba que Ana Guerra fuese la última expulsada de 'OT'. Hasta el momento, Agoney era uno de los favoritos. De hecho ha dado grandes momentos dentro del concurso y para la mismísima Mónica Naranjo era uno de sus favoritosm por no hablar de que las ‘carpeteras' de este país se han volcado con el canario. Sin embargo, me alegro mucho, muchísimo, de que Ana Guerra se haya 'colado' dentro de los cinco finalistas.

Los que lucharán por el premio, pues, serán: Ana, Amaia, Miriam, Alfred y Aitana. Los cinco también optarán, la semana que viene, a represnetar a España a Eurovisión pero hay una sorpresa. Cada uno de ellos interpretará una canción individualmente. Luego interpretarán todos el tema oficial de 'OT 2017, 'Camina', que también podría ir al certamen, además de tres duetos y en uno de ellos participará... Agoney. Es decir, que aunque no podrá ganar 'OT', podría ir a Lisboa. Yo voto por él. Sin duda.

A riesgo de ser muy criticado, diré que me da igual quien gane (mi voto es para Amaia) pero lo que sí espero que , en último lugar quede Alfred. Cierto es que es el que más instinto musical tiene, que compone y que tiene un oído único pero, primero, no vocaliza, y , segundo, es demasiado prepotente.

De hecho, fue extremadamente llamativa la valoración que le hizo en la semifinal el jurado. Javier Llano, director de Cadena 100 (que repetía como juez en esta edición de 'OT') le dijo a Alfred que si bien era un músico excelente le "faltaba un punto de humildad" y que ser "buena persona" era fundamental para triunfar. Es decir, me han dado la razón: Alfred es un arrogante.

El jurado PD de OT: no puede con la patata en la boca de Alfred y quiere su expulsión