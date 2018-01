Ana Guerra, destrozada por los profesores: ¿Es la peor concursante de 'OT'?

¿Ana Guerra es ‘la Bustamante' del S.XXI? La canaria tiene todas las papeletas para repetir la ‘peripecia' que ya hizo el cántabro en la primera edición de ‘OT': ser tercer finalista sin merecérselo. No cabe duda de que Ana cuenta con el apoyo del público pero su última actuación dejó mucho, muchísimo, que desear.

La gran protagonista de la gala 12 de ‘Operación Triunfo 2017'-emitida el 22 de enero de 2018- fue Ana Guerra. 'La Bikina' (como se la conoce en la academia) consiguió el quinto puesto en la final del concurso tras vencer a Agoney con un ajustadísimo el 50,3% de los votos.

Pero antes de saber si estaba expulsada o no, Guerra se jugó el tipo interpretando 'Havana', el hit de Camila Cabello, que si bien fue aplaudido en las redes sociales, hay que reconocer que no fue la mejor interpretación de la canaria.

Al día siguiente, durante el habitual repaso que se hace en la academia de la gala, los profesores no estaban muy contentos con Ana Guerra.

Noemí Galera, directora de la academia, intentó ser ‘educada' y justificar el (mal) trabajo de su alumna:

La coreografía es muy complicada, no parabas de moverte [...] No todo el mundo puede hacer una actuación así [...] Pero sí es cierto que tenías que haber estado vocalmente mucho mejor. Pero ves, no ha sido tan grave como pensabas.

Ana, derrumbada hizo autocrítica:

Por el tipo de playback que tenía me resultó muy complicado. Me resultaba más cómodo cantar sobre los que he tenido en otras actuaciones [...] cómo no me encontraba, llegó un momento a mitad de la actuación que dije, tira hasta el final

Pero el que fue realmente duro fue Manu Guix. El profesor llegó a ser implacable con su alumna:

Es una de tus peores actuaciones en el programa. Un poco grave sí que es, no hace falta que te machaques, pero a mí lo que me preocupa es que no te hayas encontrado con el playback esta semana pero la pasada tuvieses problemas de afinación. Estás volviendo a la Ana War que no se encontraba en el escenario.

El número era espectacular y si ves esto en "mute", me creo que estoy viendo a Christina Aguilera en la SuperBowl pero pones el sonido y piensas: 'no puede ser'.