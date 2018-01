Belén Esteban se queda con el 'culo al aire' tras machacar a Gustavo González

Belén Esteban ha intentado trabajar, es decir, ha llevado información a 'Sálvame'. La mal llamada 'princesa del pueblo' ha acusado a su compañero, Gustavo González de llevar años haciendo montajes con María Lapiedra. El periodista ha enfurecido y ambos han protagonizado una bronca que, sin embargo, nadie ha visto.

El lunes 22 de enero de 2018, en 'Sálvame' se volvió a hablar del 'monotema': María Lapiedra, su amante-Gustavo Gonzlález- y su marido- Mark Hamilton-. Como siempre, se especuló con que todo era un montado orquestado principalmente por la ex actriz porno con ayuda de su esposo.

Pero, de repente, Belén Esteban hizo algo insólito: Dar información sobre alguien que no fuese ella. Y es que la de Paracuellos acusó a Gustavo (que no estaba en plató ese día) de haber orquestado un montaje hace años para que María Lapiedra saliera fotografiada con el torero 'El Litri' y fingir que tenían una relación (éste la demandó a ella y a la revista).

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

Al día siguiente, el martes 23 de 2018, Gustavo González atacó sin piedad a Belén Esteban y a Lydia Lozano (que también le acusó de montajista). El colaborador, al parecer, habría entrado en la reunión previa al programa, y habría protagonizado una violenta bronca con sus compañeras.

Sin embargo, en plató, Gustavo parecía otro. Amable y sensato, pidió perdón a sus compañeras, lo que demuestra que este señor tiene dos caras y confirma la teoría de que en los últimos meses ha jugado a ser la víctima que, en realidad no es.

El caso es que González aprovechó para dejar a Belén Esteban en ridículo desmintiendo sus acusaciones:

Jamás he hecho un montaje, jamás he animado a una cosa así (...) Les he explicado a los directores el dolor que me causó este tema, las consecuencias que me trajo