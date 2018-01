Caso Chayo Mohedano: La doble moral de T5 con el acoso

Chayo Mohedano ha denunciado públicamente que en T5 son unos hipócritas, que mientras que hacen campañas de concienciación social contra el bullying o el maltrato, a ella la acosan en 'Sálvame'. Es cierto, pero la cantante -como muchos otros- también ejerce la doble moral.

Todo comenzó cuando Chayo Mohedano fue a actuar en El Membrillo, una pequeña localidad de Toledo de 120 habitantes. Kike Calleja y las cámaras de 'Sálvame' se desplazaron hasta allí, pero la presencia del equipo del programa no pareció hacerle mucha gracia a la hija de Rosa Benito, que decidió prohibirles la entrada.

La escena fue tan tensa que incluso el reportero del programa llegó a las manos con el representante de Chayo.

A pesar de los problemas, el programa pudo grabar lo que sucedió durante el concierto y el enfado de Chayo, asegurando que en 'Sálvame' "machacan su trabajo" y explicando que prefería devolver el dinero que había cobrado y marcharse a casa.

El 23 de enero de 2018, desde su cuenta personal de Twitter, Chayo abrió la caja de Pandora denunciando la hipocresía de T5 con respecto al acoso:

Gracias a todos, los que de alguna manera, denuncian el maltrato, el bullying o el caso que sufro personal y profesionalmente por una cadena de televisión que fomenta cada año 12 meses, 12 causas. Telecinco, espero que os enteréis de lo que pasa en vuestra cadena

LA DOBLE MORAL DE T5

Pues sí, Chayo tiene razón: En T5 son unos hipócritas. Y no sólo por su caso. Mediaset se llena de orgullo con cada campaña de concienciación social- que lleva el nombre de '12 meses, 12 causas'- pero no da ejemplo.

Las mentiras de Sálvame que van a terminar con el programa estrella de Telecinco

En 'Sálvame', son especialistas en eso de ‘acosar' a la gente, y no sólo a los famosos, sino a sus propios trabajadores. Hace unos meses, sin ir más lejos, jugaron con la posibilidad de despedir a dos colaboradoras, Lydia Lozano y Terelu Campos, e hicieron un espectáculo del asunto. A esto se le llama ‘acoso laboral'. Y no vale la excusa de que cualquiera puede irse de allí cuando le plazca. No. El trabajo es un asunto muy serio.

CHAYO TAMBIÉN ES UNA 'HIPÓCRITA'

Nadie merece que le acosen, ni siquiera cuando has vendido parte de tu vida, eso no le da derecho a nadie a la invadir tu intimidad. Chayo ha sido parte de este ‘juego' durante muchos años. Su madre era colaboradora de ‘sálvame' y toda la familia ha cobrado de ahí contando lo más grande.

Y aunque a la hija de Amador Mohedano no le falta razón en su denuncia, su comportamiento deja mucho que desear (siempre lo ha hecho). Es soberbia, torpe e incapaz de manejar las crisis. Ella quiere ser una diva y no, no lo es.