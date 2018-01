La pregunta del millón para Kiko Hernández: "¿Eres gay?"

Kiko Hernández ha vuelto a jugar con su sexualidad. El 24 de enero de 2018, pudimos ver el adelanto de la entrevista que el colaborador de ‘Sálvame' se hace así mismo y en la que se pregunta si es o no gay. Estupendo. El problema es que luego, cuando se habla del asunto en otros medios o en las redes, Hernández entra en cólera. Pues que no lo saque él.

Kiko Hernández tiene la fama, no sólo de ser el colaborador más hermético de 'Sálvame', sino también de estar protegido por sus jefes. Cada vez que ha hablado de su vida, ha sido porque él mismo lo ha decidido y gestionado. Nadie ha acudido jamás al programa a sacar sus trapos sucios o a destapar sus intimidades (y si ha sido así ha sido ‘silenciado' en muy poco tiempo).

Por ello nos resultó muy chocante que el miércoles 24 de enero de 2018, se anunciase que Hernández había accedido a entrevistarse así mismo tal y como han hecho algunos de sus compañeros en una sección semanal que lleva emitiéndose no más de un mes.

La entrevista se emitirá entera el 25 de enero de 2018 pero un día antes pudimos ven un avance muy, muy jugoso.

El paparazzi que critica brutalmente a Kiko Hernández

El mencionado adelanto vemos cómo Kiko se advierte así mismo que no llorará como hizo Lydia Lozano en su momento y empieza preguntándose por su famosa tacañería, algo que niega:

"No lo soy, pero miro mucho por el día de mañana, ahora no estoy solo, tengo una familia y me da miedo que puedan venir tiempos difíciles".