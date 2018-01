María Patiño, rota de dolor, se harta de las mentiras de su amigo Gustavo González

Gustavo González se ha quedado solo. Su cara de pena ya no convence a nadie. Su historia con María Lapiedra lleva meses oliendo a montaje y ni siquiera los más íntimos al periodista le apoyan. La última que se ha ‘bajado del carro' ha sido su íntima amiga María Patiño.

Entendemos que por un amigo hay que dar la cara. Que aunque sepas que está haciendo algo mal, hay que defenderle en público. El problema es cuando ese amigo niega la mayor y no piensa en los demás.

María Patiño y Gustavo González se conocen desde hace muchos años. Ellos, junto a las también colaboradoras de 'Sálvame', Chelo García Cortés y Gema López, son íntimos amigos. Por ello, cuando Gustavo lloró en directo confirmando su divorcio y su romance de 8 años con la ex actriz porno María Lapiedra, sus amigas le apoyaron.

De hecho, tanto Patiño como López, siempre han sostenido que, en caso de haber un montajista detrás de esta historia, ésta sería Lapiedra, y que Gustavo no era más que una víctima de la actriz y su marido. Pero esta versión ya no se sostiene.

La montajista Lapiedra, Gustavo y sus amiguitas nos están tomando el pelo a todos

Gustavo está entrando en el juego como el que más, no sólo cobrando exclusivas sino que ha permitido que Lapiedra llame "zorra" a Patiño en público.

Pero el 23 de enero de 2018, Patiño tocó fondo. Ya no quiere hablar más de Gustavo González:

Hay demasiado dolor en todo esto y a mí no me compensa. Él ha apostado por esta chica, no sé qué es lo que ocurre... Él sabe la verdad y yo creo que tienen que tener la oportunidad de vivir su historia

¿Cuál es el motivo por el que Patiño le ha dado la espalda a su amigo? Pues nada más y nada menos que la compañera de ambos, Gema López:

Veo a mi compañera Gema destrozada, a su familia, a mis compañeros que no saben para donde tirar. Como yo no sé jugar, lo único que pretendo es callarme porque no se qué aportar.

Patiño dijo no querer "tener cerca" a María Lapiedra pero, de nuevo se equivoca. La ex actriz porno no es la única culpable en toda esta historia.