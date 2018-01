¡Qué vergüenza!: ¿Nos ha tomado el pelo Carlota Corredera?

Carlota Corredera lleva años haciendo de su pérdida de peso su mejor aval como personaje público. Ha publicado libros, protagonizado portadas y concedido entrevistas para convencer a la gente que lo suyo ha sido un ejemplo de superación y de esfuerzo.Ahora confiesa que se ha sometido a una liposucción. ¿Nos ha tomado el pelo?

Sí, adelgazar es duro. Supone un trabajo casi titánico y una lucha constante con uno mismo. No le quitamos mérito a Carlota Corredera por haber perdido 60 kilos en un año pero el problema es que ha basado su carrera en ello. Se ha victimizado y lucrado vendiéndonos una imagen de superación personal que ha llegado a agotar al público.

Pero ya se filtró hace tiempo que para perder tanto peso, Carlota se había sometido a una estricta y carísima dieta que incluye un entrenador personal. Si ella puede pagarlo, fenomenal, tampoco es que así te regalen los kilos de menos pero suponemos que es más fácil conseguirlo. Cualquiera en su lugar lo haría, el problema es que su discurso (incluyendo su libro) va a dirigido a un público mucho menos pudiente.

Como la llamó la bloguera, ‘Soy una pringada', Carlota Corredera es "una gorda traicionera",vende un discurso plagado de ambigüedad. Por un lado dice que hay quererse a sí mismo y aceptarse pero da a entender que eso sólo se consigue si adelgazas.

Ahora hemos descubierto que ha pasado por el quirófano y que volvería a hacerlo. Hay que matizar. En el estreno el pasado viernes 19 de enero de "Desatadas", la nueva obra de teatro que protagoniza Paz Padilla, Carlota acudió y habló con los medios. En declaraciones a la revista Semana, la presentadora dijo:

En 2010 me hice una liposucción y me subí el pecho porque al cambiar de peso lo tenía caído. Lo volvería a hacer.

Esta operación se la hizo hace 8 años, antes de su gran 'cambio', no es que haya adelgazado gracias a la cirugía. Lo curioso es que no se supiera, que la presentadora no haya tenido la necesidad de contar eso cuando lleva años hablando de su peso.