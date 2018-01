Impresionante momento en el que Joaquín le pide perdón a Pablo Motos

El jugador del Betis, Joaquín Sánchez, visitó a Pablo Motos en 'El Hormiguero' el jueves 25 de enero de 2018, y conquistó a la audiencia con su carisma, sentido del humor y su humildad porque, sin que nadie lo esperase, le pidió públicamente disculpas al presentador.

Nada más llegar al plató de 'El Hormiguero', Pablo Motos irónizó con Joaquín sobre lo difícil que ha sido tenerle en el programa. El futbolista, sin pensárselo, quiso disculparse:

Quería pedirte perdón públicamente porque hemos estado a punto de venir un par de veces y te hemos dejado ahí.

Joaquín, que se ha convertido ya en el futbolista que más partidos ha disputado en La Liga en el siglo XXI, repasó con motos la goleada del Betis al Sevilla del pasado seis de enero de 2018.

El presentador le preguntó al invitado sobre su forma de celebrar las victorias:

Si después del partido para celebrarlo bebiste solo cerveza, me guiñas el ojo derecho, si bebiste cerveza y cubatas me guiñas el izquierdo, y si ni siquiera te acuerdas, me guiñas los dos.

El futbolista provocó las carcajadas del público respondiendo de esta manera:

Empecé así (guiñando el ojo derecho) y acabé así (guiñando los dos). Mira si me respetan los compañeros que, los que no pudieron salir porque acabaron tiesos, no se fueron a la cama hasta las 4.59.

Motos quiso ver serio a su invitado y le preguntó:

Soy un jugador del Betis, ayer me fui de fiesta, huelo a alcohol desde la entrada y tú como capitán, ¿qué me dices?

Joaquín respondió:

No puedes faltarle el respeto a tus compañeros, no es normal que llegues con esa peste a alcohol, eso no se hace

Motos: Hombre, tú también sales Joaquín: No, pero si te lo digo porque no me pusiste un mensaje! ¡Al capitán se le avisa siempre!"

¿Qué haría Joaquín si su hija llegase a casa con un novio sevillista? El futbolista respondió:

Tengo licencia de escopeta... Al final, te la tienes que comer. La que manda es ella.

Además, Joaquín habló de su colaboración con la marca deportiva Gedo, para la que se ha convertido en embajador de la campaña «Fútbol para todos», una iniciativa inédita en un futbolista profesional español y con la que ayudará a donar 40.000 balones y 20.000 pares de botas de fútbol para los que más lo necesiten.