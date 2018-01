El inmenso cabreo de la "cansina" Carlota Corredera

Hace poco, Carlota Corredera confesó que hace 8 años se había hecho una liposucción. Muchos la acusaron (la acusamos) de haber engañado a la audiencia en cuanto a su pérdida de peso pero ésta fue mucho después de la cirugía. La presentadora de 'Sálvame' ha explotado en las redes sociales.

El viernes 19 de enero de 2018, Carlota corredera acudió al estreno de la nueva obra de su compañera Paz Padilla y allí, ante los medios dijo que se había sometido a una lipoescultura y que se había retocado los pechos en 2010.

'Soy una pringada' machaca a Carlota Corredera: "Gorda traicionera"

El titular era que Corredera se había operado, lo que chocaba con el discurso que lleva años vendiéndonos de que para bajar de peso (ella se quitó 60 kilos) hace falta esfuerzo y disciplina.

En las redes se le criticó mucho a Corredera por sus últimas declaraciones pero es cierto que, repetimos, la liposucción se hizo hace 8 años, mucho antes de su gran cambio físico.

El 25 de enero de 2018, Corredera colgó en Instagram una foto suya tomada en 2010, acompañada de un incendiario texto:

Esta foto fue tomada en el plató de 'Sálvame Diario' a finales de 2010, unos meses después de haberme subido el pecho gracias a una mastopexia y de haberme hecho una lipoescultura. Nunca he ocultado que pasé hace 8 años por quirófano: lo he comentado en varias ocasiones en la tele y está contado al detalle en mi libro "Tú también puedes". Hasta aquí todo bien

El pasado viernes acudí a un evento y, conté nuevamente, ante las preguntas de los compañeros de las agencias acerca de las posibles operaciones de estética a las que se someterían Las Campos mi experiencia con este tipo de intervenciones. Días después me encuentro titulares tremendos y comentarios en las redes dudando y cuestionando mi relato de pérdida de peso y recuperación de mi salud. Qué agotamiento... luego dicen que soy cansina... Cuando di a luz pesaba 65 kilos más que ahora. Cuando nació mi hija poco rastro quedaba, por desgracia, de mi mastopexia y de la lipoescultura. Todo lo que he conseguido me lo he currado mucho, cuidando mi alimentación, haciendo ejercicio y sacrificándome durante muchos meses, aún lo hago hoy para mantenerme.

Ni me he quitado la piel sobrante en quirófano ni me he reducido el estómago. Sigo cuidando mi alimentación, sigo entrenando, sigo recurriendo a todos los medios que tengo a mi alcance para mejorar mi piel y mi cuerpo pero nunca he mentido ni engañado a nadie con mi proceso. No suelo entrar en estos debates y polémicas que me envuelven tan a menudo pero con la salud no se juega