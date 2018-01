El rapero C. Tangana incomoda y vacila a Risto Mejide: "Esto parece un velatorio"

Fue una entrevista incómoda, tensa pero muy interesante. El rapero C. Tangana acudió al 'Chester' de Cuatro para hablar de feminismo pero se mostró seco, borde aunque muy reflexivo. Es decir, Risto recibió de su propia medicina.

Pasó de ser Antón Álvarez a C. Tangana. El éxito del rapero madrileño no es tan inesperado como parece, pues llegar a lo más alto es fruto de años de trabajo y una buena estrategia de marketing que vino después de su hit, 'Mala mujer'.

Pero el rapero también tiene fama se serio y de seco, algo que descubrió Risto desde el comienzo de la entrevista:

Dijo Risto para romper el hielo. El joven invitado, sin embargo, ni se inmutó.

He vivido relaciones tóxicas que han acabado en ese drama

Pero antes de ser famoso, Antón Álvarez, estudiaba filosofía y sobrevivía con "trabajos precarios"

C. Tangana hace canciones en un género musical que está en el ojo del huracán y por eso en muchas entrevistas le preguntan sobre el machismo. El artista contestó en una ocasión que él "no era machista, sino que era transexual," unas palabras por las que Risto sintió curiosidad.

Y es que el rapero descubrió que lleva meses colaborando con un colectivo ‘queer' de artistas 'El palomar' (porque muchos de sus discursos le gustan a nivel estético y artístico) cuando hizo las declaraciones. Tangana quería que se generase un debate sobre lo que es ser chico o ser chica.

Al programa acudió Oto Vans, quien desde pequeño sintió que le gustaban los chicos y eso le hizo preguntarse si era una mujer o si de mayor querría serlo y que quiso agradecerle al rapero todo lo que hace por dar visibilidad a todo el colectivo LGTB a pesar de ser "un heterazo"..

C.Tangana dijo entonces:

Todo lo que me ha enseñado el feminismo es que soy un ‘heterazo' y que estoy dominado por todos los patrones de macho. Un hombre blanco, de éxito, heterosexual está condenado a ser un producto de la sociedad patriarcal. Soy un ‘machirulo' aunque no quiera

Ante esto, Risto reflexionó:

Habrá que apuntarse a ese club de 'machirulos', porque probablemente lo sea. Normalmente a los clubs me apunto pero a este me han apuntado sin mi permiso

Pero como estudiante de filosofía, el invitado hizo una interesantísima reflexión sobre la política actual y sobre la responsabilidad del pueblo. De hecho, habló de la crisis catalana, criticó la actitud del PP, y dijo que:

Nadie le pide a la gente que tiene poder que tenga valores. Nadie la castiga, todo el mundo sigue comprando lo mismo independientemente de lo que piense. Eso ha pasado conmigo, gente que dice que no le gusta C. Tangana y luego les veo bailando ‘Mala mujer' por las noches. Eso es no ser responsable, no querer tener poder, dejar que otros lo hagan y luego quejarse, eso sí.