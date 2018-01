Risto Mejide se pone chulo con Llongueras y le acusa de machista

El 28 de enero de 2018, Lluís Llongueras fue uno de los tres invitados al 'Chester' de Cuatro para hablar de mujeres. El estilista narró su vida y de su relación con el sexo opuesto pero se llevó un buen zasca por parte de Risto Mejide.

El tema eran las mujeres y quién mejor para hablar de ellas que alguien que lleva décadas peinándolas. Luís Llongueras sorprendió a todos los espectadores con unas explosivas declaraciones. Primero dijo que vivía de ellas y que se crió rodeado de féminas:

Mi madre tenía tres hermanas, fui el primer niño que nació en toda la familia. Cuando yo nací, fue como una fiesta. Iba de brazos en brazos. No tengo memoria de aquello, pero seguro que estaba feliz.

Curiosamente, el estilista se definió sexualmente de esta manera:

Cuando miro a un hombre no le veo la gracia, no me llama la atención... Pero hoy en día, que veo que la gente es más libre sexualmente, creo que si naciera de nuevo sería bisexual.

Pero lo que realmente llamó la atención fue el cómo Llogueras relató sus inicios con unos exclusivos cortes de pelo con "final feliz":

"Había mujeres insatisfechas, yo era joven. Me encontraba con una bata que se abría y debajo no había nada más... y yo llegaba agotado a casa. No tenía ni edad, ni valentía. No era atrevido para tanto. Eran ellas, a mí me cazaban... pero yo feliz, encantado.

Llongueras habló también de su vida personal. Con su actual pareja, Jocelyne, con la que se lleva 27 años, mantiene una estupenda relación aunque reconoció haberle sido infiel:

Con ella he tenido que buscar menos mujeres fuera de mi matrimonio. Menos, pero las has buscado. Ella sabe que alguna vez, sin querer, ha pasado. Pero ella lo sabe. nunca he sabido decir que 'no' a una mujer.

Pero lo duro llegó cuando habló de su anterior matrimonio y de cómo su exmujer y sus hijos le echaron de su propia empresa.

No me sentía bien integrado, tenían un vida sin mí. Allí no era nadie. Me fui de mi casa porque encontré más cariño fuera. Cuando me echaron no me lo dijeron a la cara. Solo me dijeron que querían llevar la empresa. Recibí un burofax en mi casa diciendo que estaba despedido.

La polémica con Risto comenzó cuando el invitado relató cómo le cortó el pelo, por última vez, a Salvador Dalí:

Yo iba con una estilista porque sabía que a él le gustaban las mujeres, no los hombres. Los hombres para el trabajo.

Tras decir esto, Risto le reprochó: