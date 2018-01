Quique San Francisco, destrozado ante Bertín: "A Antonio Flores y a mí nos separó la droga"

El lunes 29 de enero de 2018, 'Mi casa es la tuya' emitió una de las entrevistas más honestas y duras de la historia del programa, la de Quique San Francisco, El actor narró su durísimo pasado, sus adicciones así como su relación con Rosario Flores.

El actor arrancó la entrevista hablando de su familia, en concreto de su madre, que le tuvo que criar como madre soltera:

Sobre sus inicios en la actuación San Francisco dijo:

Luego me fui a vivir a Madrid con mil pelas y fue Juan Diego, quien me ayudó mucho, me pagó el hotel y todo. A través de él entré en la televisión.

Terminé el colegio y le dije a mi madre que quería ser actor. Tenía un profesor particular, pero no dio resultado, hasta que acabé interno y se acabaron las películas.

Una de las confesiones que más nos sorprendieron fue aquella en la que Quique relató cómo conoció a su padre, el actor Vicente Haro, cuando San Francisco tenía 16 años:

Sobre su carrera, Quique le confesó a Bertín que:

Y de esta anécdota, la conversación saltó a la época más oscura en la vida de Quique San Francisco:

Los peores cuatro años de mi vida que recuerdo fueron cuando estuve enganchado a la droga. Pedí a mi madre que me encerrara. Me dijo que para verme así, prefería que me suicidara si tenía huevos porque la estaba matando en vida. Me metió a una clínica que está en Madrid. Le eché dos cojones y aquí estoy, otros se quedaron por el camino.